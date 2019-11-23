"يا رمضان يا أسد".. محمد رشاد يهنئ المنتخب الأوليمبي على التأهل لطوكيو



هنأ النجم محمد رشاد اللاعب رمضان صبحى على أدائه المتميز وإحرازه لهدف الفوز مساء أمس في المباراة بين المنتخب المصري ومنتخب كوت ديفوار التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.



ونشر الفنان محمد رشاد صورة للاعب المتميز رمضان صبحي، ذلك عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقَا عليها: "مبروك منتخب الأبطال، مبروك يا رمضان يا أسد، عملوها الرجالة"، وبهذه الكلمات هنأ المنتخب المصري فوزه العظيم والمستحق والمشرف.



منتخب مصر يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

ذلك في إطار فوز منتخب مصر الأوليمبي على منتخب كوت ديفوار، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة، وبذلك تتأهل مصر لبطولة الأمم الأفريقية، وتأهل إلى اولمبياد طوكيو "2020".



رمضان صبحي يبكي بعد إحرازه هدف الفوز

بكي اللاعب رمضان صبحي بعد إحرازه لهدف الفوز في الشوط الثاني، وجاء ذلك بالتحديد في الدقيقة رقم "114" من المباراة، وفي خلال الشوط الثاني الإضافي، وبذلك تأهلت مصر لبطولة أمم إفريقيا.



تشكيل منتخب مصر الأوليمبي

تكون التشكيل اليوم منتخب مصر للناشئين تحت سن 23 سنة، من كلاً من اللاعبين الأتيين:



حراسة المرمي جاء اللاعب محمد صبحي، وفي خط الدفاع كلاً من محمد عبدالسلام، أسامة جلال، كريم العراقي، أحمد رمضان، أحمد فتوح، بيكهام، خط الوسط كلاً من رمضان صبحي، عمار حمدي، أكرم توفيق، عبدالرحمن مجدي،وجاء في الهجوم اللعب مصطفى محمد.





