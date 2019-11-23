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موعد مباراة فلامنجو وريفر بليت اليوم السبت في نهائي كأس ليبرتادورس ومشاهدة البث المباشر والقنوات الناقلة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:47 ص
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فلامينجو ضد ريفيربليت
فلامينجو ضد ريفيربليت
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يلتقي فريق ريفيربليت الأرجنتيني مع فريق فلامينجو البرازيلي يوم السبت 23 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب مونومينتال في ليما عاصمة بيرو ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الليبرتادوريس لقارة أمريكا الجنوبية.


موعد مباراة فلامينجو ضد ريفيربليت :-

وسوف تقام المباراة بين فريق فلامينجو البرازيلي ضد فريق ريفيربليت الأرجنتيني في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساء السبت بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.


القنوات الناقلة لمباراة ريفيربليت ضد فلامينجو :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات بطولة كأس ليبرتادوريس عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق فلامينجو وريفربليت عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.


ونجح فريق ريفيربليت في التأهل إلى دور النهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس على حساب غريمه التقليدي فريق بوكا جونيورز، وذلك بالرغم من خسارته في مباراة الإياب بنتيجة هدف نظيف على ملعب لا بومبونيرا، وكان الريفير قد نجح في تحقيق الفوز بمباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وتفوق الفريق بمجموع المباراتين بنتيجة 2-1 في الذهاب والاياب.


ويسعى ريفيربليت لتحقيق لقب كأس ليبرتادوريس للموسم الثاني على التوالي، حيث كان قد حققه في الموسم الماضي على حساب فريق بوكا جونيورز في المباراة النهائية، وعلى الجانب الآخر أطاح فريق فلامينجو بنظيره البرازيلي فريق جريميرو بالدور النصف نهائي بعد الفوز عليه بنتيجة خمسة أهداف نظيفة، وذلك بعد التعادل في الذهاب بنتيجة هدف لكل فريق.
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