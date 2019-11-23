عاجل شاهد.. أول ظهور لحفيدة عادل إمام (فيديو)





في أول ظهور إعلامي لها قالت هالة أحمد مؤمن، ابنة سارة عادل إمام، التي تبلغ من العمر 11 عاما، إنها تحب الرسم والفن التشكيلي، وأنها بدأت في تنمية مهاراتها قبل 3 سنوات.





وتحدثت حفيدة عادل إمام عن دعم جدها لها، خلال برنامج "أطفال ولكن"، المذاع على فضائية "المحور"، وتشجيعه لما ترسمه، وإعجابه بلوحاتها وأعمالها الفنية.





وأكدت هالة أنها رسمت الممثلة المصرية الراحلة، سعاد حسني، وكان من المفترض أنها ستشارك في معرض "100 سنة سينما" ولكنها سافرت قبله.





واختتمت تصريحاتها، بأنها لا تفكر في التمثيل، وتفضل أكثر الفن التشكيلي، وتتمنى أن تصبح عندما تكبر رسامة وليس ممثلة.







