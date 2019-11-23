"ربنا أداكم على قد تعبكم".. الشاعر أمير طعيمة يهنئ منتخب مصر الأوليمبي على فوزه العظيم





منتخب مصر يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020



رمضان صبحي يبكي بعد إحرازه هدف الفوز



تشكيل منتخب مصر الأوليمبي





حراسة المرمي جاء اللاعب محمد صبحي، وفي خط الدفاع كلاً من محمد عبدالسلام، أسامة جلال، كريم العراقي، أحمد رمضان، أحمد فتوح، بيكهام، خط الوسط كلاً من رمضان صبحي، عمار حمدي، أكرم توفيق، عبدالرحمن مجدي،وجاء في الهجوم اللعب مصطفى محمد.







بارك الشاعر الغنائي أمير طعيمة، للمنتخب المصري الأوليمبي الفوز مساء أمس الجمعة، ذلك عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وعلق على الصورة التي نشرها للمنتخب المصري الأولمبي، قائلَا: "كأس البطولة والتأهل لطوكيو، أفضل لاعب وهداف البطولة وأفضل حارس مرمى، ربنا اداكم على قد تعبكم و رجولتكم، مبروك للرجالة".ذلك في إطار فوز منتخب مصر الأوليمبي على منتخب كوت ديفوار، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة، وبذلك تتأهل مصر لبطولة الأمم الأفريقية، وتأهل إلى اولمبياد طوكيو "2020".بكي اللاعب رمضان صبحي بعد إحرازه لهدف الفوز في الشوط الثاني، وجاء ذلك بالتحديد في الدقيقة رقم "114" من المباراة، وفي خلال الشوط الثاني الإضافي، وبذلك تأهلت مصر لبطولة أمم إفريقيا.تكون التشكيل اليوم منتخب مصر للناشئين تحت سن 23 سنة، من كلاً من اللاعبين الأتيين: