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عاجل.. بيان رسمي من الحكومة يكشف سبب تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة - 1"

السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:32 ص
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القمر الصناعي طيبة 1
القمر الصناعي طيبة 1
نعيم يوسف
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كشفت الحكومة المصرية في بيان لها، عن سبب تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة -1".

وقال المركز الإعلامي للحكومة في بيان: "تقرر تأجيل إطلاق القمر الصناعى المصري الأول للاتصالات " طيبة -1 " الذى سيتم إطلاقه بواسطة شركة " آريان سبيس " الفرنسية على صاروخ الإطلاق آريان-5 من قاعدة الإطلاق بمدينة " كورو" بإقليم " جويانا الفرنسى " بأمريكا الجنوبية ، لأسباب فنية علي أن تقوم الشركة بالإعلان عن موعد جديد للإطلاق".

وتابع البيان: "ومن المخطط أن تصل فترة عمل " طيبة -1 " إلى أكثر من خمسة عشر عاماً بما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل".
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