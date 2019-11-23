عاجل.. بيان رسمي من الحكومة يكشف سبب تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة - 1"

كشفت الحكومة المصرية في بيان لها، عن سبب تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة -1".





وقال المركز الإعلامي للحكومة في بيان: "تقرر تأجيل إطلاق القمر الصناعى المصري الأول للاتصالات " طيبة -1 " الذى سيتم إطلاقه بواسطة شركة " آريان سبيس " الفرنسية على صاروخ الإطلاق آريان-5 من قاعدة الإطلاق بمدينة " كورو" بإقليم " جويانا الفرنسى " بأمريكا الجنوبية ، لأسباب فنية علي أن تقوم الشركة بالإعلان عن موعد جديد للإطلاق".





وتابع البيان: "ومن المخطط أن تصل فترة عمل " طيبة -1 " إلى أكثر من خمسة عشر عاماً بما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل".