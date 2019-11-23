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رانيا يوسف لـ "منتخب مصر": "شرفتونا وفرحتوا المصريين"

السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:49 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرصت الفنانة رانيا يوسف، على تهنئة المنتخب الأوليمبي المصري، عقب فوزه بكأس الأمم الأفريقية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت رانيا، صورة مجمعة، ظهرت في أعلى الصورة وهي مُرتدية تي شيرت النادي الأهلي، ومُمسكة بيدها علم مصر، وظهر أسفل الصورة، لاعبي المنتخب عقب فوزهم.

وعلقت على الصورة قائلة: "مبروك أبطال المنتخب المصري شرفتونا وفرحتوا المصرين".

"الأنسة فرح"
وفي سياق آخر، تنتظر رانيا حاليًا عرض مسلسلها الجديد "الأنسة فرح"، والمسلسل سيتم عرضه على 4 أجزاء، وهو مكون من 90 حلقة، و مأخوذ من فورمات أجنبى، والمسلسل بطولة رانيا يوسف، أسماء ابو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت واخراج أحمد الجندى ومن المقرر عرضه فى الموسم الشتوى الحالى.

رانيا يوسف لـ "منتخب مصر": "شرفتونا وفرحتوا المصريين"
رانيا يوسف لـ "منتخب مصر": "شرفتونا وفرحتوا المصريين"
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فوز المنتخب الاولمبي اليوم

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