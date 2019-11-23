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الأرصاد لـ المواطنين: الرؤية الأفقية تقل في ساعات الصباح

السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:15 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانا بشأن طقس اليوم السبت 23 نوفمبر 2019، محذرة من زيادة اللشبورة المائية في ساعات الصباح.

وأوضحت، أنه يسود طقس معتدل على كافة الانحاء نهاراً مائل للبرودة ليلاً وتقل الرؤية الأفقية صباحا في الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد والرياح شمالية شرقية معتدلة.

أما درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالأتي: 
القاهرة 13 24
شبين الكوم 13 24
طنطا 13 24
دمنهور 14 23
الإسكندرية 14 23
بلطيم 14 24
مطروح 14 22
السلوم 12 22
سيوة 11 23
بورسعيد 17 23
دمياط 17 22
الزقازيق 13 23
الاسماعيلية 10 24
السويس 13 24
العريش 09 23
رفح 09 22
رأس سدر 14 23
نخل 05 22
نويبع 18 24
طابا 15 21
كاترين 04 18
الطور 16 24
شرم الشيخ 19 27
الغردقة 16 28
مرسى علم 19 27
الفيوم 14 25
بنى سويف 10 25
المنيا 10 25
أسيوط 11 26
سوهاج 13 27
قنا 14 27
الأقصر 15 28
أسوان 16 28
أبوسمبل 14 28
الوادى الجديد 10 28
شلاتين 21 29
ابو رماد 21 28
حلايب 23 28
رأس حدربة 21 27
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درجات الحرارة حالة الطقس الطقس الأرصاد اخبار

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