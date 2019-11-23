اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019 تسجل استقرار في محلات الصاغة بعد ارتفاع محدود

اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019

وصل سعر الذهب اليوم السبت 23-11-2019 عيار 24 إلى نحو 752 جنيه للجرام.

اسعار الذهب العالمية :

ارتفعت اسعار الذهب االعالمية في المعاملات الفورية أمس الجمعة أخر تعاملات الاسبوع بنسب بسيطة بلغت 0.4 بالمئة إلى 1470.46 دولار للأوقية (الأونصة).

وجائت الارتفاعات المحدودة بسب الضبابية حول توقيع الصين وامريكا اتفاق تجاري.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1470.70 دولار للأوقية.





ووافقت الولايات المتحدة يوم الأربعاء على تشريعين يستهدفان دعم المحتجين في هونج كونج وإرسال تحذير للصين بشأن حقوق الإنسان، وهو ما يثير استياء الصين.

وفي وقت سابق قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الصين ترغب في التوصل إلى اتفاق تجاري أولي مع الولايات المتحدة وتسعى لتجنب حرب تجارية، لكنها لا تخشى الرد حين تقتضي الضرورة

وطغى التحوط على رهانات المستثمرين.

وتسببت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم في اضطراب الأسواق منذ بدء اندلاعها قبل 16 شهرا، وأثارت مخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.21 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 912.41 دولار لكنه زاد 2.7 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1768.91 دولار للأوقية، متجها لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف سبتمبر.