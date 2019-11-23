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اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019 تسجل استقرار في محلات الصاغة بعد ارتفاع محدود

السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:14 ص
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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سجلت اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019 استقرار في محلات الصاغة بعدما شهدت تراجع محدود الاسبوع الماضي بلغ 3 جنيه  للجرام.

اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019 

سجل  سعر الذهب اليوم السبت 23-11-2019 عيار 18 نحو 563 جنيه للجرام.

وصل  سعر الذهب اليوم السبت 23-11-2019 عيار 24  إلى  نحو 752 جنيه للجرام.

حقق سعر الذهب اليوم السبت 23-11-2019عيار 21  نحو 663 جنيه للجرام.

واستقر  سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 23-11-2019  عند  5280 جنيه




اسعار الذهب العالمية :
ارتفعت اسعار  الذهب االعالمية  في المعاملات الفورية أمس الجمعة أخر تعاملات الاسبوع بنسب بسيطة بلغت  0.4 بالمئة إلى 1470.46 دولار للأوقية (الأونصة).

وجائت الارتفاعات المحدودة بسب  الضبابية حول توقيع الصين وامريكا اتفاق تجاري.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1470.70 دولار للأوقية.


ووافقت الولايات المتحدة يوم الأربعاء على تشريعين يستهدفان دعم المحتجين في هونج كونج وإرسال تحذير للصين بشأن حقوق الإنسان، وهو ما يثير استياء الصين.

وفي وقت سابق قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الصين ترغب في التوصل إلى اتفاق تجاري أولي مع الولايات المتحدة وتسعى لتجنب حرب تجارية، لكنها لا تخشى الرد حين تقتضي الضرورة

وطغى التحوط على رهانات المستثمرين.

وتسببت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم في اضطراب الأسواق منذ بدء اندلاعها قبل 16 شهرا، وأثارت مخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.21 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 912.41 دولار لكنه زاد 2.7 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

 

وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1768.91 دولار للأوقية، متجها لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف سبتمبر.


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