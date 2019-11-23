اسعار الدولار اليوم السبت 23-11-2019 العملة الخضراء تسجل خسائر محدودة

وكانت اسعار الدولار مقابل الجنيه خسرت نحو 2 قرشا خلال تعاملات الاسبوع الماضي ؛ ليصل بنهاية إلى مستويات 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، بعدما كان قد سجل بداية الأسبوع مستويات 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

اسعار الدولار اليوم السبت 23-11- 2019 في جميع البنوك :

وسجلت اسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 23 -11- 2019 في بنك الأهلى الكويتي والبركة نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع، وبلغ في بنك ابو ظبي الأسلامي 16.07 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنوك كريد اجريكول وبنك قناة السويس والعربي الافريقي نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وفي بنوك الأهلى وعودة ومصر ايران وبنك مصر وبنك الأهلى سجل 16.05 جنيه للشراء و16.15 للبيع.





أسعار الدولار في البنوك المصرية





البنك اسعار شراء الدولار اسعار بيع الدولار اسعار الدولار في البنك المركزي 16.0548 16.174 اسعار الدولار في بنك مصر 16.05 16.15 اسعار الدولار في البنك الأهلي 16.05 16.15 اسعار الدولار في بنك القاهرة 16.05 16.15 اسعار الدولار في بنك الإسكندرية 16.05 16.15 اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي 16.05 16.15 اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.07 16.16 اسعار الدولار في بنك عودة 16.05 16.15









البنك المركزي يخفض اسعار الفائدة على الجنيه :

وكان البنك المركزي اعلن تخفيض اسعار الفائدة على الجنيه بنحو 1% في اخر اجتماعتة هذا الشهر، وسط اتجاه لمزيد من الأنخفاضات في الاجتماعات المقبلة مع نتائج الأيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري من تراجع في معدلات التضخم والبطالة.

وتوقع عدد كبير من الخبراء الاقتصاديون أن لا يوجد تأثير علي سعر الدولار مقابل الجنيه بعد خفض الفائدة على الجنيه بنسبة 1% الاجتماع الماضي، مؤكدين على أن مصر مازالت جاذبة للاستثمارات الأجنبية الغبر مباشرة التى كانت سبب في هبوط الدولار مقابل الجنبه ، حيث يعد سعر الفائدة التى تمنحها على أدوات الدين الأعلى حول العالم.