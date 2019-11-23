Advertisements
Advertisements
Advertisements

اسعار الدولار اليوم السبت 23-11-2019 العملة الخضراء تسجل خسائر محدودة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:02 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements
سجلت اسعار الدولار اليوم اسبت 23-11-2019، استقرار مقابل الجنيه، بعدما شهدت العملة الخضراء تراجعا بقيمة 2 قرشا خلال تعاملات الاسبوع الماضي لتستكمل تراجعتها التب بدأتها منذ عام 2019.

اسعار الدولار تخسر 2 قرشا في اسبوع 

وكانت اسعار الدولار مقابل الجنيه خسرت نحو 2 قرشا خلال تعاملات  الاسبوع الماضي ؛ ليصل بنهاية إلى  مستويات 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، بعدما كان قد سجل بداية الأسبوع مستويات 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

اسعار الدولار اليوم السبت 23-11- 2019   في جميع البنوك :

وسجلت اسعار الدولار مقابل الجنيه  اليوم السبت 23 -11- 2019 في بنك الأهلى الكويتي  والبركة  نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع، وبلغ في بنك ابو ظبي الأسلامي 16.07 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع،  وسجل  سعر الدولار في بنوك كريد اجريكول وبنك قناة السويس  والعربي الافريقي نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وفي بنوك الأهلى وعودة  ومصر ايران وبنك مصر وبنك الأهلى سجل 16.05 جنيه للشراء  و16.15 للبيع.


أسعار الدولار في البنوك المصرية

البنك

اسعار شراء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.0548

16.174

اسعار الدولار في بنك مصر

16.05

16.15

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.05

16.15

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.05

16.15

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.05

16.15

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.05

16.15

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.07

16.16

اسعار الدولار في بنك عودة

16.05

16.15



البنك المركزي يخفض اسعار الفائدة على الجنيه :

وكان البنك المركزي اعلن تخفيض اسعار الفائدة على الجنيه بنحو 1% في اخر اجتماعتة هذا الشهر، وسط اتجاه لمزيد من الأنخفاضات في الاجتماعات المقبلة مع نتائج الأيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري من  تراجع في معدلات التضخم والبطالة.

وتوقع عدد كبير من الخبراء الاقتصاديون أن لا يوجد تأثير علي سعر الدولار مقابل الجنيه بعد خفض الفائدة على الجنيه  بنسبة 1% الاجتماع الماضي، مؤكدين على أن مصر مازالت جاذبة للاستثمارات الأجنبية الغبر مباشرة التى كانت سبب في هبوط الدولار مقابل الجنبه ، حيث يعد سعر الفائدة  التى تمنحها على أدوات الدين الأعلى حول العالم.

 

الأكثر قراءة

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"


Advertisements

الكلمات المفتاحية

اسعار الدولار في البنوك اسعار الدولار اليوم السبت 23-11-2019 اسعار الدولار اليوم اسعار الدولار

أخبار تهمك

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ حوالي 7 ساعات

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

الآن

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

الآن

«كورة ستار shoot» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 4 ساعات

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام يونايتد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش توتنهام LIVE

الآن

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

الآن

يلا كورة yalla shoot| مشاهدة مباراة مصر الأوليمبي وكوت ديفوار بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر ماتش برشلونة وليجانيس Bein Match يلا شوت برشلونة وليجانيس HD بدون تقطيع bein LINE يوتيوب Plus برشلونة

الآن

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر beIN سبورت المفتوحة يلا KORA I7SRY رابط ماتش مصر تايم سبورت

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم egypt vs cote d'ivoire u23

منذ ساعتين و 19 دقيقة

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس اليوم 23-11-2019 في الليجا

الآن

تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وكوت ديفوار بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مصر تايم سبورتNOW

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

الآن

HD اكسترا تايم لايف مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر EGYPT كورة لايف مشاهدة مباراة مصر ضد كوت ديفوار الان يلا شوت

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موضوعات متعلقة

استقرار أسعار "الدولار"مقابل الجنيه مع عودة العمل بالبنوك اليوم الأربعاء 14-8-2019

الدولار يواصل ارتفاعاتة الهامشية بالبنوك في تعاملات اليوم الخميس 15-8-2019

سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-9-2019 في البنوك والسوق السوداء

أسعار الدولار مقابل الجنية بالبنوك اليوم الجمعة 23- 8-2019

هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاتنين 9-5-2019 - تعرف على أسعار الدولار اليوم

الدولار يتراجع لليوم الثالث على التوالي.. وبنك البركة يقدم أعلى سعر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:23 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

04:10 م

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

07:00 م

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

02:10 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

09:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status