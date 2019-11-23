"مبروك يا قائد يا حريف".. علي ربيع يبارك لرمضان صبحي فوز منتخب مصر الأوليمبي

قام الفنان علي ربيع بتهنئة منتخب مصر الأوليمبي بالفوز، وعلى رأسهم اللاعب رمضان صبحي نجم المباراة اليوم، ذلك عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث قام النجم علي ربيع بنشر صورة تجمعه مع اللاعب رمضان صبحي، وعلق على الصورة وكتب: "مبروك يا قائد يا حريف ياللي قلبك على الجمهور، مبروك منتخب مصر، ومبروك الفريق كله، والجهاز الفني".



منتخب مصر يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020



ذلك في إطار فوز منتخب مصر الأوليمبي على منتخب كوت ديفوار، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة، وبذلك تتأهل مصر لبطولة الأمم الأفريقية، وتأهل إلى اولمبياد طوكيو "2020".



رمضان صبحي يبكي بعد إحرازه هدف الفوز



بكي اللاعب رمضان صبحي بعد إحرازه لهدف الفوز في الشوط الثاني، وجاء ذلك بالتحديد في الدقيقة رقم "114" من المباراة، وفي خلال الشوط الثاني الإضافي، وبذلك تأهلت مصر لبطولة أمم إفريقيا.



تشكيل منتخب مصر الأوليمبي



تكون التشكيل اليوم منتخب مصر للناشئين تحت سن 23 سنة، من كلاً من اللاعبين الأتيين:

حراسة المرمي جاء اللاعب محمد صبحي، وفي خط الدفاع كلاً من محمد عبدالسلام، أسامة جلال، كريم العراقي، أحمد رمضان، أحمد فتوح، بيكهام، خط الوسط كل من رمضان صبحي، عمار حمدي، أكرم توفيق، عبدالرحمن مجدي،وجاء في الهجوم اللعب مصطفى محمد.

