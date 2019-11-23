مصطفى محمد: الاحتراف رزق وهذه حقيقة العروض الخارجية

عبر مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأوليمبي عن سعادته الكبيرة عقب تتويج الفراعنة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام، والتي أقيمت في مصر خلال الفترة من 8 نوفمبر إلى 22 من الشهر ذاته.



وقال عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على اللقب الآن يحق لأي شخص أن يقول مبروك لأنه ليس من المنطق أن لا نتوج باللقب والبطولة تقام على أرضنا ووسط جماهيرنا".

وأضاف :"كان همنا هو كيفية عودة الجماهير لبيوتهم سعيدة، فهي التي أزرت ودعمت منتخب مصر، وشكرا للاعبين الرجال".

وتابع :"لقب الهداف أهديه لزملائي ولأهلي لأن الفضل يرجع لهم بعد ربنا بسبب بدعواتهم لي، وأشكر الجمهور المصري الذي ساندنا".

وأشار :"أهم ما شغلنا هو إسعاد الناس فكابتن محمد شوقي أبلغنا بأن نتمتع في الملعب وأن نمتع الجمهور وأن لا نحزن الجماهير، والحمد لله لم نخذل الناس".





وأوضح :"لم أتلقى أي عروضًا ووكيلي أبلغني بأن أركز فقط في البطولة، كما أنوالاحتراف رزق ولن أتحرك إلا عن طريق نادي الزمالك وبقرارهم وتحت أمرهم في أي وقت وإن شاء الله نكون قادرين على تحقيق البطولات للنادي الأبيض".



وتوج مصطفى محمد نجم منتخب مصر الاولمبي بجائزة هداف بطولة كأس امم افريقيا تحت ٢٣ سنة بعد تسجيله ٤ اهداف في النسخة الثالثة من البطولة.

وحقق الفراعنة لقب امم افريقيا تحت ٢٣ سنة، لاول مرة على حساب كوت ديفوار وضمن كلا المنتخبين تذكرة اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ بجانب منتخب جنوب افريقيا صاحب المركز الثالث.

وجاءت رباعية مصطفى محمد مهاجم الزمالك بواقع هدفين امام الكاميرون وهدف امام كل من غانا ومالي.

وجاء ترتيب هدافى البطولة كالتالي..

مصطفى محمد ٤ اهداف

رمضان صبحي ٣ اهداف

عبد الرحمن مجدي ٢

الايفواري يوسف داو ٢

الغاني ياو يبواه ٢

الغاني اوسو كوابينا ٢

الغاني ايفانز منساه ٢