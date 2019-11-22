عاجل .. مصدر لـ"الفجر" يكشف أسباب تأجيل إطلاق القمر الصناعي "طيبة -1"

قال مصدر مسؤال بقطاع الاتصالات ،إنه تقرر تأجيل إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1" لمدة 24 ساعة إلي حين الإنتهاء من المراجعة الفنية الخاصة بعملية الإطلاق.

وكان من المخطط أن بتم إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1" خلال ساعات من الآن تمهيدا لا ستخدامة في خدمات الاتصال.

وأضاف "المصدر" المطلع على عملية الإطلاق خلال تصريحات لـ"الفجر"، أن قرار التأجيل أمر طبيعي ولا يدعو لقلق، حيث يقوم المشرفون على عملية الأطلاق بأجراء المراجعة الفنيه للقمر للتأكد من جاهزيته لعملية الأقلاع بنسبة 100%.

وزير الاتصالات يوضح استخدامات القمر الصناعي "طيبة - 1"

ويعد القمر الصناعي" طيبة 1 " أول قمر صناعي مصري، ويجري العمل على إطلاقة محمولًا على صاروخ "آريان-5" من قاعدة الإطلاق بمدينة "كورو" بإقليم "جويانا الفرنسية" بأمريكا الجنوبية.





ومن جانبه أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن القمر الصناعي "طيبة 1" له أهمية كبيرة حيث سيقدم خدمات الاتصالات للهيئات والمؤسسات ويعمل على تقليل الفجوة الرقمية بين الريف والحضر في مصر.





وأضاف " طلعت" خلال تصريحات على هامش المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية أن القمر الصناعي "طيبة ١" لن يقتصر أهمبة على مصر فقط بل ستشمل المستوى الافريقي، حيث سيقدم خدمات الاتصالات لعدد من دول شمال افريقيا فى وهو ما حرصت عليه مصر فى دورة رأستها للاتحاد الافريقي من أجل تقديم خدمات الاتصالات للدول الأفريقية.