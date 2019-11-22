Advertisements
Advertisements
Advertisements

إسعاد يونس تُهنئ المنتخب المصري بعد فوزه بكأس الأمم الأفريقية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:55 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
أعربت الفنانة إسعاد يونس عن سعادتها بفوز المنتخب المصري، وقامت بتوجيه رسالة لهم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت إسعاد صورة للمنتخب بعد حصوله على كأس الأمم الأفريقية، وعلقت إسعاد على الصورة قائلة :"ألف مبرووك للمنتخب المصري بالفوز بكأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عامًا".

وفي سياق آخر، فازت الفنانة إسعاد يونس بجائزتين مت جوائز ال "دير جيست"لهذا العام، الجائزة الأولى هي حصول برنامجها "صاحبة السعادة" كأفضل برنامج للموسم الخامس على التوالي، والجائزة الثانية هي جائزة أفضل مذيعة لعام2019.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" يُعد من أشهر البرامج المصرية الناجحة، وتقوم فكرته على استضافة نوعيات مختلفة من الضيوف من نجوم وصناع الفن، بجانب دعم المُنتجات المصرية، ويُعرض البرنامج يوم الإثنين في الساعة 11 مساءً على قناة dmc.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن فن الفجر الفني إسعاد يونس أخبار الفن

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس اليوم 23-11-2019 في الليجا

الآن

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

الآن

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم egypt vs cote d'ivoire u23

منذ ساعتين و 19 دقيقة

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر beIN سبورت المفتوحة يلا KORA I7SRY رابط ماتش مصر تايم سبورت

منذ حوالي 4 ساعات

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

الآن

HD اكسترا تايم لايف مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر EGYPT كورة لايف مشاهدة مباراة مصر ضد كوت ديفوار الان يلا شوت

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

الآن

«كورة ستار shoot» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 4 ساعات

يلا كورة yalla shoot| مشاهدة مباراة مصر الأوليمبي وكوت ديفوار بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 6 ساعات

تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وكوت ديفوار بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مصر تايم سبورتNOW

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

الآن

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

الآن

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام يونايتد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش توتنهام LIVE

الآن

بث مباشر ماتش برشلونة وليجانيس Bein Match يلا شوت برشلونة وليجانيس HD بدون تقطيع bein LINE يوتيوب Plus برشلونة

الآن

موضوعات متعلقة

شاهد.. أحدث ظهور لأبناء "ونيس" بدون محمد صبحي (صور)

مريم أوزرلي تتناول الطعام المصري في "صاحبة السعادة"

"الشكر لله في أي وقت".. محمد رمضان يرد على سجوده خلال حفله بالساحل الشمالي

قريبًا.. دنيا وإيمي سمير غانم ضيفتا إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

الليلة.. إيمي ودنيا سمير غانم ضيفتا إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

ياسمين صبري ضيفة إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:23 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

04:10 م

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

07:00 م

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

02:10 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

09:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status