إسعاد يونس تُهنئ المنتخب المصري بعد فوزه بكأس الأمم الأفريقية

أعربت الفنانة إسعاد يونس عن سعادتها بفوز المنتخب المصري، وقامت بتوجيه رسالة لهم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشرت إسعاد صورة للمنتخب بعد حصوله على كأس الأمم الأفريقية، وعلقت إسعاد على الصورة قائلة :"ألف مبرووك للمنتخب المصري بالفوز بكأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عامًا".



وفي سياق آخر، فازت الفنانة إسعاد يونس بجائزتين مت جوائز ال "دير جيست"لهذا العام، الجائزة الأولى هي حصول برنامجها "صاحبة السعادة" كأفضل برنامج للموسم الخامس على التوالي، والجائزة الثانية هي جائزة أفضل مذيعة لعام2019.



ومن الجدير بالذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" يُعد من أشهر البرامج المصرية الناجحة، وتقوم فكرته على استضافة نوعيات مختلفة من الضيوف من نجوم وصناع الفن، بجانب دعم المُنتجات المصرية، ويُعرض البرنامج يوم الإثنين في الساعة 11 مساءً على قناة dmc.