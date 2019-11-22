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أكرم توفيق: الجماهير وراء حصد اللقب ونستعد للأولمبياد

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:52 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أعرب أكرم توفيق لاعب وسط منتخب مصر الأوليمبي عن سعادته البالغة عقب تتويج الفراعنة ببطولة لقب إفريقيا تحت ٢٣ عام.

وأضاف :"الحمد لله بشكر ونهدي الفوز للجماهير التي ساندتنا وربنا يكرمنا في المرحلة المقبلة، وقادرون على صناعة شئ في الأولمبياد".

وواصل :"عقب الهدف الذي تلقيناه في الدقائق الأخيرة، تحدثنا مع بعضنا بضرورة عدم استقبال هدف ثاني".

وتابع :"قاتلنا من أجل اللقب وفي النهاية نجحنا في حصده، لأول مرة أصيب بشد في حياتي، والحمد لله ساعدنا أنفسنا ونهضنا".

وأتم حديثه :"لولا الجماهير لم نكن لنحصل على اللقب، نشكر الجماهير الكبيرة".

وتوج منتخب مصر الأوليمبي بطلًا لبطولة أمم إفريقيا مساء اليوم عقب الفوز على كوت ديفوار بهذف مقابل هدفين.

وفاز فاز منتخب مصر الأوليمبي تحت ٢٣ سنة، بجائزة اللعب النظيف في بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة، والتي أقيمت على أرض مصر في الفترة من ٨ نوفمبر حتى الثاني والعشرين من نفس العام.

ونجح منتخب مصر في الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، إلى ملعب استاد القاهرة، في حضور أكثر من ٧٠ الف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولات بطولات المنتخبات المصرية.

وقدم لاعبو منتخب مصر أداءا رائعا ونالوا إشادة الجميع من الجماهير والنقاد والمحللين، وتحلى اللاعبون باللعب النظيف على مدار البطولة منذ يوم الافتتاح حتى النهائي والتتويج باللقب.
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