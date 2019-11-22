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"بكوميكس".. صلاح عبد الله يهنئ المنتخب الأوليمبي بالفوز

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:51 م
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بوابة الفجر
اسماء زقزوق
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شارك الفنان صلاح عبدالله في تهنئة المنتخب المصري الأوليمبي بعد فوزه علي منتخب "كوت ديفوار"، ذلك عبر صفحته الرسمية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وشارك صالح عبد الله تهنئته بنشر صورة تحمل "كوميكس" كوميدي عن فوز مصر تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقام أيضا النجم صلاح عبدالله بمشاركتها مع متابعيه عبر صفحته.

حيث علق على الصورة وكتب: "جمعة مباركة عليكي يا بلدي رمضان رمضان، أنا بحبك يا رمضان، مبروك يا مصر، وبهذه الكلمات شارك الجمهور نجاح وفوز المنتخب في بطولة أمم أفريقيا، تحت سن ثلاثة وعشرون عاما.

بكي اللاعب رمضان صبحي بعد إحرازه لهدف الفوز في الشوط الثاني، وجاء ذلك بالتحديد في الدقيقة رقم "114" من المباراة، وفي خلال الشوط الثاني الإضافي، وبذلك تأهلت مصر لبطولة أمم إفريقيا.

تكون التشكيل اليوم منتخب مصر للناشئين تحت سن 23 سنة، من كلاً من اللاعبين الأتيين:
حراسة المرمي جاء اللاعب محمد صبحي، وفي خط الدفاع كلاً من محمد عبدالسلام، أسامة جلال، كريم العراقي، أحمد رمضان، أحمد فتوح، بيكهام، خط الوسط كلاً من رمضان صبحي، عمار حمدي، أكرم توفيق، عبدالرحمن مجدي،وجاء في الهجوم اللعب مصطفى محمد.
"بكوميكس".. صلاح عبد الله يهنئ المنتخب الأوليمبي بالفوز
"بكوميكس".. صلاح عبد الله يهنئ المنتخب الأوليمبي بالفوز
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فن صلاح عبد الله المنتخب الاوليمبى أخبار الفن

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