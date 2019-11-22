شوقي غريب: لدينا جيل جديد للكرة المصرية.. والجماهير سبب التتويج باللقب





أعرب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي عن سعادته بعد الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.





وقال شوقي غريب فى المؤتمر الصحفي، قائلاً :"شكرا للجميع شكرا للإعلام المصري الذى ساند المنتخب المصري، أفتخر بالإعلام المصري، الذى وقف بجانبنا منذ أول البطولة ومن قبل بدايتها، الحمدلله ".





وأضاف :" أنا سعيد جدا مصر فازت بكل شئ فى البطولة، أفضل هداف وأفضل لاعب وكل شئ، ذلك شئ جميل، إننا نلعب 5 مباريات فى 14 يوم ومنها مباراة 120 دقيقة، وذلك يدل على جاهزيتنا الحمدلله، وكنت مأخر التغييرات للوقت الإضافي ليكون هناك طاقة جديدة للمنتخب.





وتابع :" فريق كوتديفوار مميز جدا ويلعبوا كرة قدم هجومية وسريعه، وقدمنا لنادى الزمالك حارس مميز وهو محمد صبحي ".





وقال غريب :" لدينا أجندتين دوليتيين فى مارس ويونيو لابد من الحلوس مع منظمى الدوري المصري، ولكن سنأخذ هدنة رجالة ونفسنا بعد البطولة، ثم سنعود للتفكير فى القادم، وأريد أن الناس تفرح بذلك الجماهير وتحيبهم، جيل جديد للكرة المصرية أنا سعيد بهم ".





وعن الجماهير، قال :" الدعم متواجد دائما، ستاد القاهرة شهد أخر بطولة إفريقية ليا كلاعب وبطولة كأس الأمم الإفريقية 2006، ملعب القاهرة ملعب الرعب، أنتظر المباريات المقبلة جماهير ببطولة الدوري ويكون ذلك هو سلوكها التشجيع المحترم، الجماهير هى السبب الرئيسي فى الفوز بالبطولة، وأتاكد أن هناك جماهير ستذهب لطوكيو لمساندتنا ".





ونجح منتخب مصر الأولمبي فى الفوز على منتخب كوتديفوار بهدفين لهدف فى المباراة النهائية.



