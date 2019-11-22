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بعد تتويجه بكأس أمم إفريقيا.. شوقي غريب يتفوق على حسام البدري وهاني رمزي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:43 م
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شوقي غريب
شوقي غريب
علاء خليف
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توج منتخب مصر الأولمبي بقيادة مدربه "شوقي غريب" بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وذلك بعد الفوز الثمين الذي حققه الفراعنة مساء الجمعة علي منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2 - 1 في مباراة صعبة ضمن نهائي البطولة القارية التي استضافتها مصر خلال الفترة من 8 إلي 22 نوفمبر الجاري.

المنتخبات المتأهلة إلي أولمبياد (طوكيو 2020):
1- مصر (بطل أمم إفريقيا)
2- كوت ديفوار (وصيف أمم إفريقيا)
3- جنوب إفريقيا (المركز الثالث)

شوقي غريب يتفوق على البدري ورمزي:
بعد تتويج منتخب مصر بلقب بطولة أمم إفريقيا يكون شوقي غريب المدير الفني للفراعنة قد تفوق على الثنائي هاني رمزي وحسام البدري، وفشل كلاهما في تحقيق لقب البطولة القارية مع منتخبنا الوطني في نسختي 2011، 2015.

هاني رمزي قاد منتخب مصر الأولمبي في أول نسخة لبطولة أمم إفريقيا عام 2011، وحقق معه المركز الثالث بالبطولة، ونجح في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية في لندن عام 2012.

أما حسام البدري كان صاحب الظهور الأسوأ بين المدربين الثلاثة في بطولة أمم إفريقيا، وقاد الفراعنة في البطولة عام 2015، ولكنه خرج من الدور الأول بعدما احتل المركز الرابع في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين جمعها من تعادلين وهزيمة، وفشل في الصعود لأولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل.

انجازات شوقي غريب مع المنتخبات الوطنية:
تتويج منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية ينضم لقائمة إنجازات شوقي غريب مع المنتخبات الوطنية، وكان غريب قد حقق الميدالية البرونزية مع منتخب الشباب في بطولة كأس العالم عام 2001 بالأرجنتين، كما أنه كان ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول الفائز بكأس أمم إفريقيا 3 مرات متتالية أعوام 2006، 2008، 2010 بقيادة حسن شحاتة، كما قاد منتخبنا الاولمبي للتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، قبل حصد لقب البطولة الإفريقية هذا العام أيضًا.

انجاز تاريخي لشوقي غريب في الأولمبياد:
وأصبح شوقي غريب أول مصري يتأهل إلي الأولمبياد لاعبًا ومدربًا، وكان "غريب" قد شارك كـ "لاعبًا" مع منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية عام 1984 في لوس أنجلوس بأمريكا، قبل أن يصعد بالمنتخب الأولمبي لـ"طوكيو 2020" بعد تتويجه بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.
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