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بعد تأجيل الإطلاق.. خبير في علوم الفضاء: القمر "طيبة 1" بخير

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:52 م
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القمر طيبة 1
القمر طيبة 1
هدى عبدالرازق
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عقب الدكتور رامي فتحي، خيبر في علوم الفضاء، على تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1" لأسباب فنية لمدة 24 ساعة، قائلا: "الحمد لله أنهم اكتشفوا العطل قبل الإطلاق".

وأشار "فتحي"، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أن عطل منصة الإطلاق هو الذي تسبب في تأجيل عملية إطلاق القمر، موضحا أنهم يجرون اختبارات في منتهى الدقة للتأكد من جاهزية القمر.

وأضاف الدكتور رامي فتحي، مطمئنًا المصريين: "القمر بخير، ومركبة الفضاء بخير، والتأجيل سببه عطل فني".

هذا وقد ذكرت قناة مصر الأولى عبر صفحتها على "الفيسبوك"، مساء الجمعة، أنه تقرر تأجيل إطلاق القمر الصناعي الأول للاتصالات -طيبة 1- من إقليم جويانا الفرنسي بأمريكا الجنوبية
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