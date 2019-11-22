Advertisements
Advertisements
Advertisements

أكرم حسني :"منتخب مصر رجالة قد المسئولية"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:43 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
حرص الفنان أكرم حسني على تهنئة منتخب مصر بعد فوز المنتخب الأولمبي بالبطولة الإفريقية، وذلك من خلال حسابه الشخصي، على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر أكرم صورة من المباراة، وعلق أكرم على الصورة قائلاً :"ألف مبروك لمنتخب مصر اللي فرحونا بالكاس، وأثبتوا إنهم رجالة قد المسئولية، كنا محتاجين الفرحة دي ولسه هنكمل في طوكيو 2020، المنتخب الأولمبي".

مشاركة أكرم حسني في فيلم "العميل صفر"

يُشار إلى أن أكرم تعاقد منذ أيام قليلة على بطولة فيلم "العميل صفر"، والفيلم يشارك في بطولته أكرم حسني، بيومى فؤاد، ويُجري حاليًا التحضيرات الخاصة للاستقرار على باقي الأبطال المشاركين في الفيلم.

مشاركة أكرم حسني في رمضان2020

وفي سياق مختلف، يُشار أن الفنان أكرم حسني يستعد حاليًا لمسلسله الجديد "تيمون وبومبا"، والمسلسل من المقرر عرضه في رمضان 2020، ويشارك في بطولته مع أحمد فهمى،وأكرم حسني،وهو من إنتاج شركة سينرجى.

ومن الجدير بالذكر ان أكرم خاض الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "الواد سيد الشحات"، وحقق من خلال المسلسل نجاحًا كبيرًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد عبد السلام وأكرم توفيق فن المنتخب الاولمب أكرم حسني

أخبار تهمك

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم egypt vs cote d'ivoire u23

منذ ساعة و نصف

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس اليوم 23-11-2019 في الليجا

الآن

بث مباشر ماتش برشلونة وليجانيس Bein Match يلا شوت برشلونة وليجانيس HD بدون تقطيع bein LINE يوتيوب Plus برشلونة

الآن

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام يونايتد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش توتنهام LIVE

الآن

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر beIN سبورت المفتوحة يلا KORA I7SRY رابط ماتش مصر تايم سبورت

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

الآن

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ حوالي 6 ساعات

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

الآن

HD اكسترا تايم لايف مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر EGYPT كورة لايف مشاهدة مباراة مصر ضد كوت ديفوار الان يلا شوت

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وكوت ديفوار بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مصر تايم سبورتNOW

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة ستار shoot» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 3 ساعات

يلا كورة yalla shoot| مشاهدة مباراة مصر الأوليمبي وكوت ديفوار بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 5 ساعات

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

الآن

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

الآن

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

موضوعات متعلقة

أحمد فهمي وأكرم حسني يتعاونان في "الكويسين"

أكرم حسني يشعل حفل تامر حسني بأغنية "إيبو" (فيديو)

بعد تكريمهما بمهرجان الفضائيات.. أحمد يونس يوجه رسالة لـ أكرم حسني

هشام ماجد بعد صورته مع لبلبة: "سجل يا تاريخ"

محمد فراج: "متشوق لرؤية فيلم لما بنتولد"

رامز جلال :"تحس إن ياسمين بتموت مني"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:23 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

04:10 م

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

07:00 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

09:10 م

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

02:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status