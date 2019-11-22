أكرم حسني :"منتخب مصر رجالة قد المسئولية"

حرص الفنان أكرم حسني على تهنئة منتخب مصر بعد فوز المنتخب الأولمبي بالبطولة الإفريقية، وذلك من خلال حسابه الشخصي، على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر أكرم صورة من المباراة، وعلق أكرم على الصورة قائلاً :"ألف مبروك لمنتخب مصر اللي فرحونا بالكاس، وأثبتوا إنهم رجالة قد المسئولية، كنا محتاجين الفرحة دي ولسه هنكمل في طوكيو 2020، المنتخب الأولمبي".



مشاركة أكرم حسني في فيلم "العميل صفر"



يُشار إلى أن أكرم تعاقد منذ أيام قليلة على بطولة فيلم "العميل صفر"، والفيلم يشارك في بطولته أكرم حسني، بيومى فؤاد، ويُجري حاليًا التحضيرات الخاصة للاستقرار على باقي الأبطال المشاركين في الفيلم.



مشاركة أكرم حسني في رمضان2020



وفي سياق مختلف، يُشار أن الفنان أكرم حسني يستعد حاليًا لمسلسله الجديد "تيمون وبومبا"، والمسلسل من المقرر عرضه في رمضان 2020، ويشارك في بطولته مع أحمد فهمى،وأكرم حسني،وهو من إنتاج شركة سينرجى.



ومن الجدير بالذكر ان أكرم خاض الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "الواد سيد الشحات"، وحقق من خلال المسلسل نجاحًا كبيرًا.