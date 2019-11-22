نشرة "حوادث الفجر".. تفاصيل سقوط شبكة دعارة النادي الصحي بحدائق الأهرام

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل سقوط عصابة الاتجار بالبشر داخل نادي صحي بمنطقة حدائق الأهرام، بنطاق قسم شرطة الهرم، وتبين أن مالكة النادي الصحي، تستقطب الفتيات الصغيرات البالغ عمرهن أقل من 18 سنة، بدعوي العمل داخل النادي ملكها.وسيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة على حريق شب بمطعم داخل نادي الزمالك، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.وكشف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، غموض واقعة العثور علي جثة عامل مذبوح بالغربيةالبداية عندما تبلغ لمركز طنطا أمن الغربية بالعثور على جثة عامل 17 سنة بمقهى مُقيم بقرية دائرة المركز" وبها جرح ذبحى بالرقبة وعدة جروح متفرقة والعثور بطيات ملابسه على سلاح أبيض "موازه"- مبلغ 25 جنيها.وشنت أجهزة وزارة الداخلية، في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص واستهداف البؤر الإجرامية، حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن استهدفت ضبط كافة أشكال الخروج على القانون ومتاجري وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية وضبط المحكوم عليهم الهاربين بقرية الحجيرات دائرة مركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا.وتمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط محصل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة الغربية للاختلاسه 176 ألف جنيه.ونفى المحامي فريد الديب، ما تردد في الأيام السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا حول الحالة الصحية للسيدة سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وأنها توفت إلى رحمة الله تعالى بعد معانة مع المرض.