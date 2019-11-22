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نشرة "حوادث الفجر".. تفاصيل سقوط شبكة دعارة النادي الصحي بحدائق الأهرام

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:34 م
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موجز الحوادث
موجز الحوادث
داليا عادل
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

الفرد بـ"1000 جنيه".. التحقيقات تكشف تفاصيل سقوط شبكة دعارة النادي الصحي بحدائق الأهرام
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل سقوط عصابة الاتجار بالبشر داخل نادي صحي بمنطقة حدائق الأهرام، بنطاق قسم شرطة الهرم، وتبين أن مالكة النادي الصحي، تستقطب الفتيات الصغيرات البالغ عمرهن أقل من 18 سنة، بدعوي العمل داخل النادي ملكها.

حريق داخل نادي الزمالك
وسيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة على حريق شب بمطعم داخل نادي الزمالك، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كشف غموض العثور على جثة عامل مذبوح بالغربية
وكشف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، غموض واقعة العثور علي جثة عامل مذبوح بالغربية
البداية عندما تبلغ لمركز طنطا أمن الغربية بالعثور على جثة عامل 17 سنة بمقهى مُقيم بقرية دائرة المركز" وبها جرح ذبحى بالرقبة وعدة جروح متفرقة والعثور بطيات ملابسه على سلاح أبيض "موازه"- مبلغ 25 جنيها.

ضبط 17 قطعة سلاح ناري بقرية الحجيرات بقنا
وشنت أجهزة وزارة الداخلية، في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص واستهداف البؤر الإجرامية، حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن استهدفت ضبط كافة أشكال الخروج على القانون ومتاجري وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية وضبط المحكوم عليهم الهاربين بقرية الحجيرات دائرة مركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا.

ضبط محصل بشركة مياه الشرب اختلس 180 ألف جنيه بالغربية
وتمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط محصل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة الغربية للاختلاسه 176 ألف جنيه.

"الديب": ما يتردد عن الحالة الصحية لـ سوزان مبارك "كلام كدب"
ونفى المحامي فريد الديب، ما تردد في الأيام السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا حول الحالة الصحية للسيدة سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وأنها توفت إلى رحمة الله تعالى بعد معانة مع المرض.
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الكلمات المفتاحية

سقوط عصابة الاتجار بالبشر زوجة الرئيس الأسبق حريق النيابة العامة الشارع المصري

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