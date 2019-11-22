احتفال لاعبي المنتخب الأوليمبي مع الجماهير بعد اطلاق حكم المباراة صافرة نهائي إفريقيا (فيديو)

حرص لاعبو منتخب مصر الأوليمبي على الاحتفال على الجماهير الحاضرة في مباراة الفريق ضد منتخب كوت ديفوار في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

ونجح منتخب مصر في تحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، حيث أحرز رمضان صبحي وكريم العراقي ثنائية المنتخب في اللقاء.

وتوج رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأوليمبي والنادى الأهلي بجائزة أفضل لاعب في بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة، والتي أقيمت على الأراضي المصرية في الفترة من ٨ نوفمبر حتى الثاني والعشرين من نفس العام.

وحصل محمد صبحي حارس مرمى المنتخب الوطني على جائزة أفضل حارس في أمم إفريقيا تحت 23 عاما.



