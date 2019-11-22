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رمضان صبحي يفوز بجائزة أفضل لاعب في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة (فيديو)
الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:30 م
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محمد مرعي
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تمكن منتخب مصر تحت 23 عام من الفوز على نظيره منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 على ستاد القاهرة الدولي.
مسجلو أهداف مباراة مصر وكوت ديفوار وتألق رمضان صبحي
وسجل هدف منتخب مصر الأول كريم العراقي في الدقيقة 37 ثم سجل كوت ديفوار هدف التعادل في الدقيقة 87 عن طريق دومبيا ثم خطف رمضان صبحي المتألق هدف الفوز لمصر في الدقيقة 114 من الأشواط الإضافية ويحسم لقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام لمصر.
وبستعرض موقع "الفجر" أبرز تصريحات رمضان صبحي عقب مباراة اليوم في الفيديو التالي:
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