ملخص لمسات رمضان صبحي أمام كوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام

حقق منتخب مصر الأولمبي الفوز على نظيره منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.





تألق رمضان صبحي في مباراة مصر وكوت ديفوار

وشهدت مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب كوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام تألق واضح لقائد المنتخب رمضان صبحي طوال اللقاء حتى تمكن من تسجيل هدف الفوز الثاني لمنتخبنا الوطني في الدقيقة 114 لنحسم لقب كأس أمم إفريقيا ونتأهل كأول إفريقيا لأولمبياد طوكيو.



