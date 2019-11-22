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لمدة 24 ساعة.. تأجيل إطلاق القمر المصري طيبة 1
الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:28 م
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هدى عبدالرازق
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ذكرت قناة مصر الأولى عبر صفحتها على "الفيسبوك"، مساء الجمعة، أنه تقرر تأجيل إطلاق القمر الصناعي الأول للاتصالات -طيبة 1- من إقليم جويانا الفرنسي بأمريكا الجنوبية، وذلك لمدة 24 ساعة.
ومن المخطط أن تصل فترة عمل " طيبة -1 " إلى أكثر من خمسة عشر عاماً بما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.
والقمر الصناعي المصري "طيبة 1" يزن 5،6 طن، وقدرته الكهربائية 9 آلاف وات، وعمره الافتراضي 15 عاما، والنطاق الترددي الخاص به عريض النطاق، ويتيح القمر تشفير البيانات، ويصعب اختراق هذه البيانات المشفرة، ولا يمكن التصنت عليها، وهذا بدوره سيساهم في مكافحة الإرهاب.
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