لمدة 24 ساعة.. تأجيل إطلاق القمر المصري طيبة 1

ومن المخطط أن تصل فترة عمل " طيبة -1 " إلى أكثر من خمسة عشر عاماً بما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.





والقمر الصناعي المصري "طيبة 1" يزن 5،6 طن، وقدرته الكهربائية 9 آلاف وات، وعمره الافتراضي 15 عاما، والنطاق الترددي الخاص به عريض النطاق، ويتيح القمر تشفير البيانات، ويصعب اختراق هذه البيانات المشفرة، ولا يمكن التصنت عليها، وهذا بدوره سيساهم في مكافحة الإرهاب.

