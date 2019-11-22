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قافلة طبية لمركز العيون بجامعة المنصورة لدار الأيتام في بلقاس

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:23 م
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القافلة الطبية
القافلة الطبية
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نظم مركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة قافلة طبية لدار الأيتام بمدينة بلقاس، تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة نسرين عمر القائم بعمل عميد كلية الطب، وتنظيم الدكتور وليد أبوسمرة مدير مركز طب وجراحة العيون.

يأتى تنظيم القافلة انطلاقا من دور ومكانة جامعة المنصورة واتساقا مع رؤية ورسالة مركز طب وجراحة العيون بالدور المجتمعي في تقديم المزيد من الخدمات الطبية للمواطنين من خلال منظومة طبية متكاملة. 

حيث تم توقيع الكشف الطبى على جميع أبنائنا من نزلاء الدار مع صرف العلاج لهم مجانا وتحويل عدد منهم لمركز طب وجراحة العيون لاستكمال الفحوصات.
قافلة طبية لمركز العيون بجامعة المنصورة لدار الأيتام في بلقاس
قافلة طبية لمركز العيون بجامعة المنصورة لدار الأيتام في بلقاس
قافلة طبية لمركز العيون بجامعة المنصورة لدار الأيتام في بلقاس
قافلة طبية لمركز العيون بجامعة المنصورة لدار الأيتام في بلقاس
قافلة طبية لمركز العيون بجامعة المنصورة لدار الأيتام في بلقاس
قافلة طبية لمركز العيون بجامعة المنصورة لدار الأيتام في بلقاس
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الكلمات المفتاحية

قافلة طبية دار الأيتام جراحة العيون جامعة المنصورة بلقاس

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