مصر تتوج بطلا لبطولة إفريقيا تحت 23 سنة (فيديو)





توج منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على حساب نظيره فريق كوت ديفوار بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.





وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين حيث سجل لمنتخب مصر الوطني الهدف الأول اللاعب كريم العراقي ظهير أيمن منتخب مصر بينما تعادل لاعب منتخب ساحل العاج النتيجة في الدقيقة 88 وضاف اللاعب الدولي المصري رمضان صبحي هدف الفوز القاتل في الدقيقة 114 من عمر المباراة.





وكان منتخب مصر الأولمبي قد ضمن الصعود رسميا لبطولة أولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز علي حساب نظيره جنوب افريقيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف بينما صعد منتخب ساحل العاج للنهائي بعد الفوز علي منتخب غانا بركلات الترجيح.





وحقق منتخب جنوب أفريقيا فوزا بركلات الترجيح علي حساب نظيره منتخب غانا ليحتل المركز الثالث في البطولة ويصعد رسميا الي بطولة أولمبياد طوكيو المقبلة في اليابان عام 2020.