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نادي النيل بالمنصورة ينظم احتفالية كبرى لأعياد الطفولة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:20 م
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الاحتفالية
الاحتفالية
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نظم نادى النيل التابع لجامعة المنصورة احتفالية كبرى لأعياد الطفولة لهذا العام بالتعاون مع مدارس السلام الخاصة بالمنصورة، تحت عنوان الطفل مستقبل الوطن.

أقيم الاحتفال تحت رعاية الدكتور اشرف عبدالباسط رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة وباشراف الدكتور محمد زهرى مدير نادى النيل.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله جاد عميد كلية التربية النوعية بالجامعة ونواب مجلس النواب نبيل الجمل واحمد الشرقاوى وفيبى عبدالله مدير مدارس السلام الخاصة بالمنصورة والمستشار محمد حبيب رئيس مجلس الاباء بالمدرسة واعضاء مجلس الاباء والدكتور عصام عمارة مدير التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.

تضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية فردية وجماعية وفقرة باليه وابريت لعبة وحدوته ومسرحية دكان لعب من طلاب مدرسة السلام الخاصة كمشاركة مجتمعية للمدرسة من نادى النيل.
نادي النيل بالمنصورة ينظم احتفالية كبرى لأعياد الطفولة
نادي النيل بالمنصورة ينظم احتفالية كبرى لأعياد الطفولة
نادي النيل بالمنصورة ينظم احتفالية كبرى لأعياد الطفولة
نادي النيل بالمنصورة ينظم احتفالية كبرى لأعياد الطفولة
نادي النيل بالمنصورة ينظم احتفالية كبرى لأعياد الطفولة
نادي النيل بالمنصورة ينظم احتفالية كبرى لأعياد الطفولة
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الكلمات المفتاحية

نادى النيل طلاب جامعة المنصورة احتفالية أعياد الطفولة

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