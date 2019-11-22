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رمضان صبحي أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:11 م
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد جمال
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توج رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأوليمبي والنادى الأهلي بجائزة أفضل لاعب في بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة، والتي أقيمت على الأراضي المصرية في الفترة من ٨ نوفمبر حتى الثاني والعشرين من نفس العام.


وقدم رمضان صبحي أداءا مميز على مدار المباريات الخمسة، ونجح في ترجيح كفة فريقه بعدما سجل ثلاثة أهداف غالية، منهم هدف التتويج بالبطولة فى الدقيقة الأخيرة على حساب منتخب كوت ديفوار.


وحصل محمد صبحي حارس مرمى المنتخب الوطني على جائزة أفضل حارس في أمم إفريقيا تحت 23 عاما.
ونجح منتخب مصر في الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، إلى ملعب استاد القاهرة، في حضور أكثر من ٧٠ الف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولات بطولات المنتخبات المصرية.


وسجل رمضان صبحي هدف الفوز بالبطولة في الشوط الثاني الإضافي بالدقيقة 114 بعد متابعة لتسديدة احمد ياسر ريان، حيث قدم لاعب النادي الأهلي بطولة مميزة وقاد المنتخب الوطني للفوز باللقب الغائب عن مصر منذ سنوات طويلة.


وحقق رمضان صبحي ارقام رائعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، حيث سجل ثلاثة أهداف في شباك منتخبات غانا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار، وصنع هدفين في البطولة لزملائه في مباراتين غانا في دور المجموعات وكوت ديفوار في المباراة النهائية.


ويعد رمضان هو اقدم لاعبي المنتخب الوطني المصري وقائد المتتخب، ويحق له المشاركة في أولمبياد طوكيو المقبلة بالرغم من تخطيه السن المحدد بسبب مشاركته في التصفيات المؤهلة لاولميياد حسب اللوائح الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم.


يذكر أن مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك قد حصد أيضاً جائزة الحذاء الذهبي وهداف البطولة بعدما سجل أربعة أهداف في البطولة الأفريقية.

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