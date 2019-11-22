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وزير الداخلية البوليفي يتهم الرئيس موراليس بتحريض الفتنة
الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:55 م
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وكالات
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وجه وزير الداخلية البوليفي أرتورو موريللو، اتهاما للرئيس السابق المخلوع إيفو موراليس، بتنظيم احتجاجات ضد حكومة بوليفيا الجديدة من المنفى في المكسيك.
وفي معرض رده على تلك الاتهامات، كتب موراليس تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" قال فيها: "يبدأ مكتب المدعي العام تحقيقات مع الحركات الاجتماعية التي تقاتل من أجل الحياة والديمقراطية بأدلة مزورة وتسجيلات تم التلاعب بها".
وأضاف: "لكن بالنسبة للأخوة الثلاثين الذين قتلوا في بوليفيا بالرصاص، لا يوجد تحقيق أو أشخاص ثبتت مسؤوليتهم أو أشخاص محتجزون".
واستقال موراليس في 10 نوفمبر الجاري وغادر إلى المكسيك بعد أسابيع من الاحتجاجات وأعمال الشغب ضد تزوير مزعوم في انتخابات بوليفيا التي جرت في أكتوبر الماضي.
وعرض الوزير شريط فيديو الأربعاء الماضي، كشف فيه كيف وجه موراليس أنصاره إلى بوليفيا لإغلاق الطرق السريعة وقطع الإمدادات الغذائية عن المدن الرئيسية.
وفي معرض رده على تلك الاتهامات، كتب موراليس تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" قال فيها: "يبدأ مكتب المدعي العام تحقيقات مع الحركات الاجتماعية التي تقاتل من أجل الحياة والديمقراطية بأدلة مزورة وتسجيلات تم التلاعب بها".
وأضاف: "لكن بالنسبة للأخوة الثلاثين الذين قتلوا في بوليفيا بالرصاص، لا يوجد تحقيق أو أشخاص ثبتت مسؤوليتهم أو أشخاص محتجزون".
واستقال موراليس في 10 نوفمبر الجاري وغادر إلى المكسيك بعد أسابيع من الاحتجاجات وأعمال الشغب ضد تزوير مزعوم في انتخابات بوليفيا التي جرت في أكتوبر الماضي.
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