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محمد صبحي أفضل حارس في أمم إفريقيا تحت 23 عام

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:04 م
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محمد صبحي
محمد صبحي
حسام مجدي
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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميا عن أفضل حارس مرمى في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

محمد صبحي أفضل حارس مرمى في أمم إفريقيا تحت 23 عام
وأعلن الاتحاد الإفريقي منذ قليل رسميا عن فوز محمد صبحي حارس مرمى منتخب مصر الأولمبي بأفضل حارس مرمى في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام.

وتسلم محمد صبحي جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام عقب انتهاء مباراة مصر وكوت ديفوار منذ قليل في الدور النهائي من البطولة.

تألق محمد صبحي في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام
وقد تألق محمد صبحي بشكل كبير مع منتخب مصر خلال بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام جيث خاض خمس مباريات مع المنتخب خلال البطولة فاز بهم جميعا و استقبل خلالهم 4 أهداف فقط أقل من أي حارس أخر.

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام
استطاع منتخب مصر الأولمبي أن يفوز على نظيره منتخب كوت ديفوار بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 على ستاد القاهرة.

تأهل مصر لأولمبياد طوكيو 2020
وبهذه النتيجة يحسم منتخب مصر الأولمبي رسميا فوزه بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام ليتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 كأول إفريقيا.
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