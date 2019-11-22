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بعد تأهل مصر.. تعرف على المنتخبات المتأهلة لاولمبياد طوكيو 2020

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:03 م
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منتخب مصر
منتخب مصر
أحمد عصام
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نجح منتخب مصر الأوليمبي في التأهل لاولميياد طوكيو 2020 بعد الفوز على منتخب جنوب أفريقيا الماضية في الدور النصف نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، وحقق أيضاً الفراعنة اللقب منذ قليل على حساب منتخب كوت ديفوار.

وأنضم منتخب جنوب افريقيا إلى الثلاثي المتأهل إلى أولمبياد طوكيو المقبلة بعد الفوز على منتخب غانا في الدور النصف نهائي من البطولة الأفريقية بالإضافة إلى منتخب كوت ديفوار وصيف البطولة بعد الهزيمة من منتخب مصر.

والتحق إلى الأولمبياد المقبلة حتى الآن 8 منتخبات من اصل 16 منتخب، حيث لم يتأهل اي منتخب عربي حتى الآن باستثناء المنتخب الوطني المصري، حيث ستقام البطولة في صيف موسم 2021.

وسيتأهل ثلاثية منتخبات من قارة آسيا بالإضافة إلى منتخب اليابان والذي سيستضيف البطولة على ارضه، وأيضاً لم نتعرف حتى الآن على هوية المتأهلين من قارة أمريكا الجنوبية والكونكاكاف.

حيث صعد الرباعي الأوروبي منتخبات ( إسبانيا - ألمانيا - فرنسا - رومانيا) وهم المنتخبات التي وصلت لنصف نهائي كاس الأمم الأوروبية، وأيضا منتخب نيوزيلاندا بطل قارة اوقيانوسيا.

ويحق لجميع المنتخبات المشاركة في البطولة الاستعانة بثلاث لاعبين فوق السن المحدد، حيث صعد المنتخب في أولمبياد لندن من قبل وشارك الثلاثي ( محمد أبوتريكة - عماد متعب - احمد فتحي) مع المنتخب الاولمبي.

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