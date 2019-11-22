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حسين زين يهنئ السيسي بفوز المنتخب المصري بكأس الأمم الإفريقية للشباب

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:02 م
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حسين زين
حسين زين
ميسون أبو الحسن
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تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وجماهير الكرة المصرية العظيمة، بمناسبة فوز المنتخب المصري ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، متمنيًا من الله عزوجل التوفيق والنجاح لمصرنا الحبيبة في كافة المجالات في ظل قيادة ودعم الرئيس السيسي للشباب

كما وجه حسين زين التهنئنة للاعبي المنتخب الوطني المصري وجهازه الفني على أدائهم البطولي الرائع في كافة مباريات البطولة والذي عبر بحق عن
الكفاح والإصرار والتمسك بروح النصر واسعدوا بها الشعب المصري العظيم بتحقيق إنجاز الفوز بالبطولة والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، متمنيًا لهم استكمال انجازهم بتحقيق نتائج إيجابية وإسعاد جماهير وعشاق كرة القدم المصرية.

وصرح حسين زين بأنه حرصًا على حقوق المواطن المصري في الاستمتاع بمشاهدة منتخب بلاده فقد قامت قناة تايم سبورتس بنقل كافة فعاليات البطولة على البث الأرضي والتي نقلت المباريات باحترافية ومهنية وتقديم التحليل الرياضي المتميز، من خلال ستديو القناة التحليلي لكافة مباريات البطولة، والذي استضاف خبراء ونجوم كرة القدم.

ووجه "زين" الشكر والتحية والتقدير لكافة أطقم وفرق عمل وتشغيل قناة تايم سبورتس على جهودهم المتميزة متمنياً لهم المزيد من التميز والإبداع لإمتاع المشاهدين من جماهير وعشاق كرة القدم.
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الكلمات المفتاحية

كرة القدم المصري كأس أمم أفريقيا للشباب حسين زين الوطنية للصحافة الفجر

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