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مصطفي محمد يتوج بلقب هداف أمم إفريقيا.. ويفشل في معادلة رقم النيجيري "إيتيبو"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:01 م
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مصطفي محمد
مصطفي محمد
علاء خليف
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حصد مصطفي محمد مهاجم منتخب مصر ونادي الزمالك لقب هداف بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والذي توج المنتخب المصري بلقبها اليوم الجمعة، بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية للبطولة والتي جرت بين المنتخبين علي ستاد القاهرة الدولي.

وسجل مصطفي محمد 4 أهداف في مشواره ببطولة أمم إفريقيا هذا العام، بدأ مهاجم منتخب مصر أهدافه في شباك مالي بالجولة الأولي من دور المجموعات، ثم سجل ثاني أهدافه في شباك منتخب غانا بالمباراة التي انتهت بفوز الفراعنة 3-2، وسجل هدفين في مرمي الكاميرون في ختام مرحلة المجموعات.

مصطفي محمد يفشل في معادلة رقم النيجيري "ايتيبو":
فشل مصطفي محمد في معادلة الرقم القياسي المسجل باسم النيجيري أوجينيكارو إيتيبو كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة خلال النسخ الثلاث التي أقيمت من بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

وكان المهاجم النيجيري ايتيبو سجل 5 أهداف في نسخة البطولة عام 2015، وكان يحتاج مهاجم الزمالك تسجيل هدفين لتحطيم رقم اللاعب النيجيري وحصد لقب الهداف التاريخي للبطولة، ولكن توقف رصيد أهدافه عند 4 أهداف.

ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا:

  • مصطفى محمد – مصر 4 أهداف
  • رمضان صبحي - مصر 3 أهداف
  • عبد الرحمن مجدي – مصر 2 هدف
  • يوسف داو – كوت ديفوار 2 هدف
  • ياو يبواه – غانا 2 هدف
  • أوسو كوابينا –  غانا 2 هدف
  • إيفانز منساه – غانا 2 هدف 
  • صامويل أوبينج – غانا 2 هدف

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