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بعد التتويج باللقب.. ماذا قدم رمضان صبحي مع المنتخب الاولمبي في كأس الأمم الأفريقية ؟

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:58 م
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
أحمد عصام
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توج منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

هدف رمضان صبحي ضد كوت ديفوار :-
ونجح رمضان صبحي في تسجيل هدف الفوز بالبطولة في الشوط الثاني الإضافي بالدقيقة 114 بعد متابعة لتسديدة احمد ياسر ريان، حيث قدم لاعب النادي الأهلي بطولة مميزة وقاد المنتخب الوطني للفوز باللقب الغائب عن مصر منذ سنوات طويلة.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" كل ما قدمه رمضان صبحي في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وسجل رمضان صبحي هدفه الأول في البطولة بالمباراة الثانية ضد منتخب غانا في الشوط الثاني، ونجح أيضاً في صناعة هدف مصر الثالث في تلك المباراة لاحمد ياسر ريان لاعب فريق الجونة قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة.

وأيضاً عاد واحرز هدفا في شباك منتخب جنوب افريقيا بالدور النصف نهائي من البطولة، وكانت أبرز مباراة في البطولة لرمضان هي النهائية حيث صنع الهدف الأول لمنتخب مصر لكريم العراقي ظهير منتخب مصر الأيمن، وعاد وسجل الهدف الثاني وهدف فوز المنتخب بكأس الأمم الأفريقية.

ويعد رمضان هو اقدم لاعبي المنتخب الوطني المصري وقائد المتتخب، ويحق له المشاركة في أولمبياد طوكيو المقبلة بالرغم من تخطيه السن المحدد بسبب مشاركته في التصفيات المؤهلة لاولميياد حسب اللوائح الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم.
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