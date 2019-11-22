بعد تتويج الفراعنة بأمم أفريقيا تحت 23 عامًا.. موعد انطلاق أولمبياد طوكيو 2020

انتهت المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا لكرة القدم تحت 23 عامًا بين مصر وكوت ديفوار بفوز الفراعنة على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف من توقيع كريم العراقي ورمضان صبحي.





شاركت 8 منتخبات في البطولة التي نظمتها مصر بنجاح، تم تقسيمهم على مجموعتين بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.





وقع منتخبنا الوطني الأوليمبي في المجموعة الأولى برفقة كلا من غانا والكاميرون ومالي، بينما وقعت كوت ديفوار في المجموعة الثانية بجانب كلا من جنوب أفريقيا ونيجيريا وزامبيا.









احتل منتخبنا الأولمبي صدارة المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط بعد فوزه في جميع مبارياته في دور المجموعات ليواصل مشواره نحو أولمبياد طوكيو المقبلة عام 2020 ويفوز على نظيره منتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي تحت 23 عامًا بثلاثية نظيفة وذلك ضمن منافسات الدور قبل النهائي من البطولة المقامة حالياً في مصر.





وعلى الجانب الآخر، تصدر منتخب كوت ديفوار الأوليمبي المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، حيث فاز على كلا من نيجيريا وزامبيا وخسر من جنوب أفريقيا ليتأهل للدور قبل النهائي من البطولة التي واجه فيها غانا وتمكن من الفوز عليها بركلات الترجيح ليتأهل للمباراة النهائية لمواجهة الفراعنة.





أما بالنسبة لهدافي البطولة، فيتصدر قائمة هدافي البطولة مصطفي محمد نجم منتخبنا الوطني الأوليمبي برصيد 4 أهداف (هدف في مالي وهدف في غانا وهدفين في الكاميرون). وجاء رمضان صبحي في المركز الثاني، حيث سجل 3 أهداف (الأول أمام غانا والثاني أمام جنوب إفريقيا والثالث في مرمى كوت ديفوار). واحتل عبد الرحمن مجدي المركز الثالث، حيث سجل هدفين في مرمى جنوب إفريقيا الأوليمبي في الدور قبل النهائي من البطولة.





وجاء الغاني أوسو كوابينا في المركز الرابع في قائمة هدافي البطولة، حيث سجل هدفين لمنتخب بلاده غانا الأوليمبي في لقاء مالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات. واحتل يوسف داو نجم منتخب كوت ديفوار المركز الخامس في القائمة، حيث سجل هدفين في شباك غانا في الدور قبل النهائي من البطولة.





ومن المقرر أن ينطلق أولمبياد طوكيو 2020 في يوم 24 يوليو 2020 وسينتهي في يوم 10 أغسطس من العام المقبل.