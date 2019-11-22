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بدون هزيمة.. مشوار منتخب مصر حتي التتويج بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا (أرقام)

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:49 م
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منتخب مصر
منتخب مصر
علاء خليف
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نجح منتخب مصر الاولمبي بقيادة مدربه شوقي غريب في التتويج بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا للمرة الأولي في تاريخه، بعدما حقق فوزًا صعبًا على منتخب كوت ديفوار 2 - 1 في المباراة النهائية للبطولة والتي جمعتهما مساء اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر لعام 2019، على أرضية ستاد "القاهرة الدولي".

منتخب مصر كان البادئ بالتسجيل عن طريق اللاعب كريم العراقي بالدقيقة 37، بعد كرة عرضية من زميله رمضان صبحي أسكنها الشباك، وتعادل أبوبكار دومبيا للمنتخب الإيفواري بالدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء، لتذهب المباراة للأشواط الإضافية.

واستطاع رمضان صبحي خطف هدف الفوز للمنتخب المصري بالدقيقة 114 من متابعة جيدة لتسديدة زميله أحمد ياسر ريان الذي ارتدت من حارس مرمي منتخب كوت ديفوار، ليقود الفراعنة للفوز 2-1 وحصد كأس الأمم الإفريقية لأول مرة.

مشوار منتخب مصر حتي التتويج بكأس أمم إفريقيا:
بدأ منتخب مصر مشواره في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا بتحقيق فوز ثمين على منتخب مالي بهدف نظيف سجله "مصطفي محمد" بالجولة الأولي من دور المجموعات، وتغلب منتخب الفراعنة على غانا 3 – 2 في لقاء الجولة الثانية بالبطولة القارية.

وفي مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات حقق منتخبنا الوطني فوزا ثمينًا على حساب منتخب الكاميرون بنتيجة 2 -1 ليتصدر ترتيب المجموعة الاولي بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

وتأهل منتخب مصر لملاقاة منتخب جنوب إفريقيا في الدور نصف النهائي، وتغلب عليه بنتيجة 3 – 0، وصعد لملاقاة منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية وحقق الفوز عليه بنتيجة 2-1 وتوج بلقب البطولة القارية للمرة الأولي في تاريخه منذ انطلاق البطولة عام 2011.

أرقام منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا:
لعب منتخب مصر 5 مباريات في بطولة أمم إفريقيا حقق الفوز بها جميعًا ولم يتعادل أو يخسر أي مباراة، سجل الفراعنة 11 هدفًا وأصبح أكثر منتخب يسجل أهداف في نسخة واحدة من البطولة الإفريقية، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين أمام مالي وجنوب إفريقيا.

وتصدر مصطفي محمد مهاجم الزمالك ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا بالنسخة الحالية برصيد 4 أهداف بواقع هدف في مالي، و هدف في غانا، وهدفين في شباك الكاميرون.
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