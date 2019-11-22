مصر بطل إفريقيا.. السيسي يهنئ المنتخب الأولمبي بعد الفوز على كوت ديفوار

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى، الشعب المصري ومنتخبنا الوطني الأوليمبي لكرة القدم، بحصوله على كأس الأمم الأفريقية والتأهل لأوليمبياد طوكيو.









وقال الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنجازا جديدا يسطره شباب مصر بالعزيمة والإصرار والإرادة، إنجازا يضاف للإنجازات الدائمة لهذا الجيل، والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي".









و نجح المنتخب المصري بقيادة شوقي غريب في حسم بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بالفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية باستاد القاهرة.









انهي المنتخب المصري الشوط الأول متفوقا بهدف نظيف سجله كريم العراقي من تصويبة من خارج منطقة الجزاء ليمنح الفراعنة التفوق في الـ45 دقيقة الأولي.









وفي الشوط الثاني أدرك منتخب كوت ديفوار هدف التعادل في الوقت القاتل لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1 ويلجأ المنتخبين للوقت الإضافي.









وفي الوقت الإضافي نجح رمضان صبحي قائد الفراعنة في تسجيل هدف الفوز بالدقيقة 114 بعد متابعة الكرة عقب تصدي حارس كوت ديفوار لتصويبة أحمد ياسر ريان.



