ملخص وأهداف مباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد كوت ديفوار في نهائي كأس أمم أفريقيا (فيديو)

تُوج منتخب مصر الأوليمبي، بطلًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي استضافتها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، بعد أن نجح في الفوز على منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية مساء اليوم الجمعة، بهدفين لهدف على ستاد القاهرة.



تغلب منتخب مصر الأوليمبي على منافسه الإيفواري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الجمعة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والمؤهلة لألمبياد طوكيو 2020.





وسجل كريم العراقي الهدف الأول للفراعنة فى الدقيقة 37 من تسديدة زاحفة أرضية من داخل منطقة الجزاء، وأدرك منتخب كوت ديفوار التعادل فى الدقيقة 89 بهدف قاتل سجله أبو بكر دومبيا، لينتهي الوقت الأصلي بنتيجة 1/1.





وفي الشوط الإضافي الثاني، أحرز رمضان صبحي هدف الفوز للمنتخب المصري، في شباك المنتخب الإيفواري، في الدقيقة 114 قبل نهاية اللقاء، بعد متابعة رائعة لتسديدة أحمد ياسر ريان يتصدى لها الحارس ويضعها رمضان صبحي في الشباك.





وحقق المنتخب الأوليمبي الفوز في 5 لقاءات بالبطولة، وتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، المقررة إقامتها الصيف المقبل، برفقة منتخبي كوت ديفوار وجنوب إفريقيا الذي نجح في الفوز مساء اليوم على منتخب غانا 6- 5 بركلات الترجيح.



تشكيل منتخب مصر الأوليمبي أمام كوت ديفوار:-





وبدأ منتخب مصر مباراته أمام كوت ديفوار بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان "بيكهام".

خط الوسط: كريم العراقي - أكرم توفيق- أحمد فتوح - عمار حمدي - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.



شاهد.. ملخص وأهداف مباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد كوت ديفوار:-



