"انتو فاهمين" فيديو جديد لياسمين عبدالعزيز على "انستجرام"

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، فيديو جديد لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام ".





وكان تعليق ياسمين عبد العزيز "أنتو فاهمين".





وحاز الفيديو على اعجاب الكثير من المتابعين وتبادلوا بعض التعليقات ومن التعليقات "أنا مش فاهم اَي حاجه" وتعليق آخر "أحلى ممثلة في مصر ".





وشاركت ياسمين عبد العزيز فى السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل"لآخر نفس"، وهو من تأليف أمين جمال، وطارق الكاشف، ومن إخراج حسام على، وإنتاج شركة "سينرجي"، وتدور أحداث المسلسل فى إطار إجتماعي، وتجسد ياسمين دور فتاة وثرية تعمل مهندسة ديكور،وهي متزوجة من ضابط بالعمليات الخاصة، وهو من بطولة فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، ثراء جبيل، هند عبد الحليم، أحمد كمال، مراد مكرم، هبة عبد الغني.



