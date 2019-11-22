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"انتو فاهمين" فيديو جديد لياسمين عبدالعزيز على "انستجرام"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:39 م
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ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
بسنت أشرف
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نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، فيديو جديد لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام ". 

وكان تعليق ياسمين عبد العزيز "أنتو فاهمين".

وحاز الفيديو على اعجاب الكثير من المتابعين وتبادلوا بعض التعليقات ومن التعليقات "أنا مش فاهم اَي حاجه" وتعليق آخر "أحلى ممثلة في مصر ".

وشاركت ياسمين عبد العزيز فى السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل"لآخر نفس"، وهو من تأليف أمين جمال، وطارق الكاشف، ومن إخراج حسام على، وإنتاج شركة "سينرجي"، وتدور أحداث المسلسل فى إطار إجتماعي، وتجسد ياسمين دور فتاة وثرية تعمل مهندسة ديكور،وهي متزوجة من ضابط بالعمليات الخاصة، وهو من بطولة فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، ثراء جبيل، هند عبد الحليم، أحمد كمال، مراد مكرم، هبة عبد الغني.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز، التزمت الصمت تجاه انفصالها عن رجل الأعمال محمد حلاوة، دون أن تتحدث أو حتى تشرح أسباب الانفصال، لتقرر الظهور تلفزيونيا للمرة الأولى منذ 17 عاما، وتتحدث عن العديد من تفاصيل حياتها، وتتطرق إلى طلاقها للمرة الأولى، حيث أكدت أنها لم تعلن عن الانفصال سوى بعد مرور عام  على وقوعه، وذلك بعد حدوث بعض الأمور التي استوجبت الإعلان عن الانفصال.
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ياسمين عبد العزيز

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