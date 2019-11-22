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الاتحاد السعودي يعلن الموعد الجديد لقرعة دور الـ 32 من كأس الملك

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:41 م
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كأس الملك سلمان بن عبدالعزيز
كأس الملك سلمان بن عبدالعزيز
الفجر السعودي
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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساؤ اليوم الجمعة، أن موعد إجراء قرعة دور الـ 32 والأدوار المتقدمة من كأس الملك سلمان بن عبدالعزيز، سيكون يوم الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر بدلًا من يوم الإثنين 25 من الشهر نفسه، وستسحب القرعة عند الساعة مساءً في فندق ماريوت الرياض، طريق خريص.

ويذكر أن مباريات دور الـ 32 ستقام في الفترة من 4 - 7 ديسمبر المقبل، علمًا بأن الأندية، التي تأهلت إلى هذا الدور هي كالتالي:

جدة ، الهلال ، البكيرية ، الفيحاء ، الجبلين ، الوحدة ، المجزل ، أبها ، الجيل ، الروضة ، الأهلي ، الصفا ، الدرع ، الفتح ، النجوم ، الشعلة ، الاتفاق ، الطائي ، ضمك ، نجران ، الخليج ، العين ، الأخدود ، العربي ، الاتحاد ، العدالة ، النصر ، أحد ، الرائد ، التعاون ، الفيصلي ، الشباب.

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الكلمات المفتاحية

كأس الملك المملكة السعودية السعودي الاتحاد السعودي الاتحاد

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