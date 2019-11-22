منتخب مصر الأوليمبي بطل إفريقيا تحت 23 سنة Egypt team champion Africa

حسم منتخب مصر الاولمبي لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً التي أقيمت بالقاهرة والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 بفوز شاق على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة الماراثونية التي شهدها ملعب القاهرة الدولي تحت أنظار 80 ألف متفرج.









إنتهى الوقت الاصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم لمنتخب مصر لاعب نادي المصري البورسعيدي كريم العراقي بتسديدة قوية في الدقيقة 37 بعد تلقيه تمريرة حريرية من رمضان صبحي.









وسجل لمنتخب كوت ديفوار أبو بكر دومبيا في الدقيقة 88 بعد عرضية زميله المتألق وتارا.





بينما تقدم النجم رمضان صبحي في الدقيقة 114 بهدف الفوز واللقب بعد ان إستغل تسديدة البديل أحمد ياسر ريان التي إرتدت من حارس منتخب كوت ديفوار.









شوط أول مصري بإمتياز





سيطر منتخب مصر على مجريات الشوط الاول، وأضاع كريم العراقي ورمضان صبحي عدة فرص محققة للتهديف.









تراجع مصري في الشوط الثاني





تراجع آداء منتخب مصر في الشوط الثاني، مما سمح لمنتخب كوت ديفوار بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 88 عبر البديل أبو بكر دومبيا.









الأشواط الإضافية





شهدت الأشواط الإضافية تراجع بدني لأفراد منتخب مصر، إلى أن سدد رمضان صبحي رصاصة الرحمة في الدقيقة 114 ليعلن تتويج منتخب مصر باللقب للمرة الأولى.