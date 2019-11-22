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إسرائيل.. نتنياهو يواجه دعوات للاستقالة بسبب فضيحة فساد

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:41 م
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نتنياهو
نتنياهو
ترجمة - منة الشريف
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واجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعوات للاستقالة بسبب فضيحة فساد اليوم الجمعة، في الوقت الذي أعلن فيه كبار الزملاء في الحكومة دعمهم علنًا، بعد ظهور بعض علامات التشدد في ولاء الحزب.

وقال نتنياهو، إنه لن يتنحى عن منصبه بعد اتهامه بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، من قبل المدعي العام الإسرائيلي مساء الخميس الماضي.

وينفي زعيم حزب الليكود المحافظ، البالغ من العمر 70 عامًا، ارتكاب أي مخالفات وندد بالتهمة الموجهة ضده -وهي الأولى ضد رئيس وزراء إسرائيلي حالي- باعتبارها "محاولة انقلاب".

ولكن قدرته على قيادة بلد غارق في الأزمة السياسية، بعد إجراء انتخابات غير حاسمة هذا العام وفشلت في تشكيل حكومة، أصبحت موضع تساؤل.

كما أصدر الحزب الأزرق والأبيض الوسطي، الذي يرأسه منافس نتنياهو الرئيسي، بيني جانتز، بيانًا دعاه فيه إلى "الاستقالة الفورية من جميع المناصب الوزارية في الحكومة".

وأوضح الحزب، الذي حصل على 33 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا من مقاعد الليكود البالغ عددها 32 مقعدًا، أن محامييه اقتربوا رسميًا من مكاتب رئيس الوزراء والمدعي العام قائلين إنه من "الضروري" تنحي نتنياهو.

وأظهر استطلاع للرأي بثته القناة "13" في إسرائيل، أن 56٪ من الإسرائيليين، يعتقدون أن نتنياهو لا يستطيع الاستمرار في الحكم بعد توجيه الاتهام إليه.

وبموجب القانون الإسرائيلي، فهو غير ملزم بالتنحي من منصب رئيس الوزراء، لكن مع توجه إسرائيل نحو انتخابات ثالثة محتملة في أقل من عام، يمكن لنتنياهو أن يجد نفسه قريبًا في موقف صعب وهو محاولة الفوز في الانتخابات أثناء الاستعداد للمحاكمة.

ومن المرجح أن يكون دعم زملائه في حزب الليكود حاسمًا لفرص نتنياهو في البقاء في السلطة.

إنتهاكات الحزب الحاكم
توصل اثنان من المشرعين من الليكود علنا إلى عقد مسابقة قيادة الحزب يوم الخميس الماضي، ولكن حتى هذه التعبيرات المعتدلة عن عدم الولاء أزعجت الموالين.

وأصدر كبار الوزراء بيانات عامة أعلنوا فيها دعمهم، وقال وزير العدل أمير أهانا، إنه فخور بزملائه البرلمانيين في الليكود لوقوفهم إلى جانب نتنياهو، مضيفًا بوضوح: "باستثناء اثنين منهم".

كما أبدى شريك النقل في الائتلاف القومي المتطرف في نتنياهو، بزيلال سموتريتش، وزير النقل، تعاطفه مع نتنياهو بشأن التهم الموجهة إليه، والتي أعلنها النائب العام أفيشاي ماندلبليت يوم الخميس الماضي.

وقال سموتريتش في تغريدة، إن الاحتجاجات في الشوارع المخطط لها لدعم رئيس الوزراء تهدف إلى منع "دكتاتورية قضائية مفترسة وعنيفة وخطيرة".

وبعد خطاب بث علي التلفاز الإسرائيلي، مساء يوم الخميس الماضي، ظل نتنياهو نفسه على مستوى منخفض اليوم الجمعة، حيث نشر تغريدة بقلوب وعلم إسرائيلي يقول: "شكرًا لك على دعمك وحبك "

ولكن الجدول الزمني للانتخابات في إسرائيل يمكن أن يعمل ضد نتنياهو، أطول رئيس وزراء في إسرائيل بعد 10 سنوات متتالية في السلطة زائد ثلاث سنوات في السلطة في التسعينيات.

وحدد الرئيس روفين ريفلين يوم الخميس الماضي، مهلة مدتها ثلاثة أسابيع للمشرعين لترشيح مرشح جديد من رتبهم الخاصة في محاولة لتشكيل حكومة جديدة بعد فشل كل من نتنياهو وجانتز بعد انتخابات أبريل وسبتمبر.

وإذا فشل ذلك أيضًا في تشكيل حكومة، فسيتم إجراء انتخابات في غضون ثلاثة أشهر.

وأفاد مصدر مقرب من ريفلين، بأنه يتوقع أن تستأنف النداءات نتنياهو كمرشح بسبب لائحة الاتهام، إذا فعل الرئيس ذلك، فقد يتم طرد نتنياهو من قبل الليكود.

كما تتضمن قضيتان من القضايا القانونية الثلاث المرفوعة ضد نتنياهو اتهامات بأنه قدم حوافز لرؤساء وسائل الإعلام مقابل تغطية أكثر ملاءمة لسياساته وسلوكه الشخصي، وقد رفض هذه الاتهامات.

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نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو المدعي العام الاسرائيلي الانقلاب اسرائيل

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