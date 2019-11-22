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"مصر ٢٠١٩" تعادل رقم المغرب ٢٠١١ في تاريخ أمم إفريقيا تحت ٢٣ سنة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:37 م
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مصر وكوت ديفوار
مصر وكوت ديفوار
محمد جمال
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سجلت بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة، التي أقيمت بمصر في الفترة من ٨ نوفمبر حتى الثاني والعشرين من نفس العام، أقل عدد من الأهداف تشهده نسخة واحدة من البطولة عبر تاريخها الذي استمر ثلاث مرات، بالتساوي مع النسخة التي استضافتها المغرب.

 

ونجح منتخب مصر في الفوز بالبطولة بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة، في حضور أكثر من ٧٠ الف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولات بطولات المنتخبات المصرية.

 

البطولة المقامة في مصر شهدت تسجيل ٢١ هدفا في دور المجموعات، و٧ أهداف في نصف النهائي، بالإضافة إلى سبعة أهداف في مباراتي النهائي و"الثالث والرابع"، ليصل مجموع الأهداف ٣٥ هدفا.

 

حصيلة ال٣٥ هدفا، هي الأقل في تاريخ البطولة، حيث شهدت النسخة الأولى في المغرب، عام ٢٠١١ تسجيل نفس العدد وهو ٣٥ هدفا، بينما النسخة الثانية التي أقيمت في السنغال عام ٢٠١٥، ٣٦ هدفا.

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الكلمات المفتاحية

نسخة مصر رياضة تحت 23 عاما امم افريقيا

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