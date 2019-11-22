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عمرو أديب يدير مزاد على الهواء (فيديو)

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:36 م
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عمرو اديب
عمرو اديب
هدى عبدالرازق
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قدم الإعلامي عمرو أديب، إحدى حفلات فعاليات موسم الرياض بعنوان "ليلة السندباد"، ويحيها الفنان راشد الماجد، والمذاعة عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة.

وأعلن "أديب"، أنه سيقيم مزادا على عود الفنان راشد الماجد، موضحا أن المزاد سيقام على مرحلتين، حيث أن المرحلة الأولى تتضمن بدأ المزاد بـ 50 ألف ريال، ومن يريد رفع القيمة يقوم رفع لافتة بيضاء ليرتفع السعر 5 آلاف ريال، ومن يريد تغيير القيمة يقوم برفع لافتة حمراء.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن المرحلة الثانية ستكون بعد الاستراحة، وخلالها يقوم الراغبين في المشاركة بتسجيل بياناتهم للمزايدة من جديد، معقبا: "ده عود السندباد راشد الماجد، وعمره 30 سنة".
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