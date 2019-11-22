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مصطفى محمد يتوج بجائزة هداف أمم إفريقيا تحت 23 عاما

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:34 م
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مصطفى محمد
مصطفى محمد
محمد جمال
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توج مصطفى محمد نجم منتخب مصر الأولمبي بجائزة هداف بطولة كأس امم افريقيا تحت ٢٣ سنة بعد تسجيله ٤ أهداف في النسخة الثالثة من البطولة.

 

وحقق الفراعنة لقب أمم افريقيا تحت ٢٣ سنة،  لأول مرة على حساب كوت ديفوار وضمن كلا المنتخبين تذكرة اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ بجانب منتخب جنوب إفريقيا صاحب المركز الثالث.

 

وجاءت رباعية مصطفى محمد مهاجم الزمالك بواقع هدفين أمام الكاميرون وهدف أمام كل من غانا ومالي.

 

وجاء ترتيب هدافى البطولة كالتالي..

 

مصطفى محمد ٤ اهداف

رمضان صبحي ٣ اهداف

عبد الرحمن مجدي  هدفين

الايفواري يوسف داو هدفين

الغاني ياو يبواه  هدفين

الغاني اوسو كوابينا هدفين

الغاني ايفانز منساه هدفين

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مصر الاولمبي كاس امم افريقيا ترتيب هدافي البطولة المنتخب الاولمب

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