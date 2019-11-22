أخبار الأهلي اليوم الجمعة 22 نوفمبر: الأحمر يقترب من حسم صفقة الموسم.. وصدمة قوية بسبب حمدي فتحي

شهد النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 22 – 11 – 2019، العديد من الأخبار الهامة والساخنة، أبرزها عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي لمناقشة ميزانية العام المالي المنتهي، بالإضافة لتحديد مدة غياب حمدي فتحي عن الملاعب بعد جراحة غضروف الركبة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 22 – 11 – 2019:-









فشل اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بالأهلي

أغلق النادي الأهلي، باب التسجيل في الجمعية العمومية للنادي في يومها الأول، والتي انعقدت بمقر النادي بالجزيرة معلنين عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ليتم تأجيل العمومية لليوم التالي.





وشارك في التسجيل بالجمعية العمومية الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، عقب عودته من فرنسا بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة.





فايلر: أحلم بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي

كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأهلي عن رغبته في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي بالموسم الحالي، والتأهل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.





وقال "فايلر" في تصريحات اليوم :"أحلم بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز باللقب حلم مشروع للجماهير الحمراء".





من ناحية أخري عبر "فايلر" عن حزنه الشديد بسبب تعرض أكثر من لاعب للإصابة في صفوف الأهلي وابتعاده عن صفوف الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.





وتعرض الثنائي محمد محمود وحمدي فتحي لاعبا الأهلي للإصابة حيث يعاني الأول من قطع في الرباط الصليبي للركبة، فيما يغيب الثنائي بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة.





طفرة مالية كبيرة بميزانية النادي الأهلي

نجح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في إحداث طفرة مالية وفقًا للأرقام والإحصائيات التي أبرزها العام المالي 2018-2019، في ظل الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد لتحقيق أحلام وطموحات أعضاء وجماهير النادي على كافة الأصعدة، وبما يليق باسم وحجم وشعبية وتاريخ الأهلي صاحب الريادة في مختلف المجالات .





التقرير المالي أكد أن ميزانية النادي في 30-6-2019 وصلت إلى 2 مليار جنيه مقارنة بـ 1.3 مليار في نفس الفترة من عام 2018، كما حقق النادي الأهلي فائضا قدره 322 مليون جنيه خلال العام المالي من 1-7-2018 إلى 30-6-2019 .





وعلى صعيد الأصول الثابتة في بند الأراضي كشف التقرير المالي عن وجود زيادة وصلت إلى 348 مليون جنيه تمثل قيمة أرض فرع النادي بالتجمع الخامس طبقًا لعقد البيع الابتدائي والمؤرخ بتاريخ 26-9-2018 بين النادي وهيئة المجتمعات العمرانية.









أول ظهور رسمي لـ"كهربا" مع الأهلي

أصبح محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق، وديسبورتيفو أفيس البرتغالي الحالي على أعتاب الانتقال لصفوف النادي الأهلي بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، بعد توقيعه على عقد لمدة 4 مواسم ونصف بدءًا من يناير المقبل.





وفي حالة إتمام عملية انتقال كهربا بشكل رسمي للنادي الأهلي، فأن أول ظهور رسمي للاعب سيكون ضد فريق طنطا في الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز، تحديدا يوم 2 يناير 2020.





وكان كهربا قد قرر فسخ تعاقده مع نادي الزمالك في الصيف الماضي، وقام بالتوقيع للفريق البرتغالي، وشارك الدولي المصري مع فريقه ببطولة الدوري البرتغالي وسجل هدف وحيد حتى الآن.





صدمة قوية للأهلي بسبب مدة غياب حمدي فتحي

تلقي الجهاز الفني للأهلي صدمة قوية بسبب مدة غياب حمدي فتحي عن الملاعب بعد إجراءه جراحة الغضروف في ألمانيا.





وأكد الطبيب الألماني هيرمان مايلر الذي أجري الجراحة للاعب الأهلي، أن فتحي سوف يغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر حتي يتعافي ويعود للمشاركة في المباريات من جديد.





وكان تعرض "فتحي" لقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته في تدريبات منتخب مصر.



