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مصر ضد كوت ديفوار.. نتيجة نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا Egypt VS Cote d'ivoire

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:31 م
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نتيجة نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا
نتيجة نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا
علاء خليف
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توج منتخب مصر الاولمبي بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا للمرة الأولي في تاريخه، وذلك بعدما تغلب على منتخب كوت ديفوار 2 - 1 في المباراة النهائية للبطولة والتي جمعتهما مساء اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر لعام 2019، على أرضية ستاد "القاهرة الدولي".

نتيجة الشوط الأول من مباراة مصر وكوت ديفوار:
حسم منتخب مصر نتيجة الشوط الأول من مباراته ضد كوت ديفوار بهدف دون مقابل سجله لاعب الفريق كريم العراقي في الدقيقة 37 من زمن المباراة، اثر كرة عرضية متقنة من زميله رمضان صبحي والذي مرت من مدافعي المنتخب الإيفواري ليسددها "العراقي" أرضية في شباك كوت ديفوار، ليمنح الفراعنة التقدم بالشوط الأولي 1-0 ليقرب منتخبنا من التتويج بكأس الأمم الإفريقية.

كوت ديفوار تخطف تعادل قاتل من منتخب مصر:
منتخب مصر فرض سيطرته على مجريات اللقاء في الشوط الثاني وكان الأكثر استحواذًا طوال المباراة، ونجح في تهديد مرمي الضيوف عدة مرات، ولكن لم تسفر هجماته عن أي أهداف.
وظل منتخب مصر محافظا على تقدمه بهدف دون مقابل يسير بخطي ثابتة نحو التتويج بكأس الأمم الإفريقية، ولكن نجح منتخب كوت ديفوار في قلب الطاولة بالدقيقة الأخيرة وخطف هدف التعادل عن طريق أبوبكر دومبيا، بعد تمريرات قصيرة من الجهة اليمني ثم عرضية وصلت لأبوبكر داخل منطقة الجزاء ليسددها بسهولة داخل الشباك.

رمضان صبحي يهدي مصر كأس أمم إفريقيا:
ذهبت المباراة إلي الأشواط الإضافية لمدة 30 دقيقة لتحديد بطل أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين 1 – 1.

جاءت بداية الشوط الأول الإضافي هجومية من جانب المنتخبين وخاصة منتخب كوت ديفوار الذي كاد أن يخطف هدف التقدم بالدقيقة 94 لولا تألق محمد صبحي حارس مرمي الفراعنة والذي تصدي لتسديدة مهاجم منتخب كوت ديفوار المنفرد بشكل كامل بالمرمى من داخل منطقة الجزاء.

حاول منتخب مصر تكثيف الضغط الهجومي علي دفاعات كوت ديفوار لكن دون فائدة.

وفي الشوط الثاني قام شوقي غريب باجراء عدة تبديلات بالدفع بمحمود الجزار بدلا من عبد الرحمن مجدي، وأحمد ياسر ريان بدلا من عمار حمدي من أجل تنشيط خطوط الفراعنة بحثا عن هدف التقدم.

ونجح رمضان صبحي في تسجيل هدف الفوز للفراعنة بالدقيقة 114، بعد تسديدة قوية للغاية عن طريق أحمد ياسر ريان من خارج حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بصعوبة شديدة قبل أن ترتد الكرة وتجد متابعة من رمضان ليضعها بالشباك، ويقود مصر للفوز 2-1 ويتوج بكأس أمم إفريقيا.
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