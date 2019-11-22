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عاجل.. مصر تتوج بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما للمرة الأولى في تاريخها

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:30 م
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منتخب مصر الاولمبي
منتخب مصر الاولمبي
محمد جمال
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توج منتخب مصر الأولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020، بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار الأولمبي اليوم على ستاد القاهرة الدولى فى حضور جماهيري كبير بهدفين لهدف فى مباراة أمتدت للوقت الإضافي بعد إنتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

 

وسجل رمضان صبحي قائد مصر هدف التتويج فى اللحظات الأخيرة بعدما إستغل تسديدة من أحمد ياسر ريان تصدى لها حارس كوتديفوار بشكل خاطئ ليسجل صبحي هدف الفوز.

 

وفى الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول استطاع الظهير الأيمن للنادي المصري ومنتخب مصر الأولمبي كريم العراقي تسجيل الهدف الأول من تسديدة رائعة فى شباك كوتديفوار.

 

وجاء هدف مصر فى الشوط الاول بعدما قام قائد منتخب مصر رمضان صبحي بإختراق من الجانب الأيسر ليمررها عرضية سريعة يستقبلها العراقي بتسديدة قوية.

 

وفى الشوط الثانى وفى أخر دقائق المباراة إستطاع أبوبكار دومبيا من تسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 88 من زمن المباراة من عرضية من اللاعب اوتارا.

 

قبل أن يذهب المنتخبين لوقت إضافي ويسجل رمضان صبحي هدف الفوز

 

وحقق منتخب مصر الأولمبي فوز كبير فى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية على منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي بثلاثية دون رد، بينما منتخب كوت ديفوار صعد بعد فوز على غانا بركلات الترجيح.

 

وصعد رسميا كل منتخب مصر الأولمبي ومنتخب كوتديفوار الأولمبي ومنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام القادم 2020.

 

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