محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة الملازم محمد كرم

قدم اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، واجب العزاء لأسرة الملازم محمد كرم، بمسقط راسه بقرية الكوم الأحمر بمركز فرشوط، الذي استشهد اثر حادث مروري، رافقه خلال العزاء عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.



أعرب محافظ قنا عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.