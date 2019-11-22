Advertisements
عاجل.. رمضان صبحي يمزق شباك كوت ديفوار ويقرب مصر من بطولة إفريقيا (فيديو)
الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:24 م
Advertisements
Advertisements
سجل رمضان صبحي قائد المنتخب المصري هدف التقدم للفراعنة في شباك كوت ديفوار في نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 سنة على ملعب ستاد القاهرة الدولي.
جاء هدف رمضان صبحي في الشوط الإضافي الثاني بعد متابعة الكرة المرتدة من يد الحارس داخل منطقة الجزاء ليضعها في الشباك.
وكانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1-1 إلا أن رمضان صبحي وضع الفراعنة في المقدمة على بعد خطوات من الاحتفال باللقب الإفريقي.
Advertisements