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عاجل.. رمضان صبحي يمزق شباك كوت ديفوار ويقرب مصر من بطولة إفريقيا (فيديو)

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:24 م
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منتخب مصر
منتخب مصر
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سجل رمضان صبحي قائد المنتخب المصري هدف التقدم للفراعنة في شباك كوت ديفوار في نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 سنة على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

جاء هدف رمضان صبحي في الشوط الإضافي الثاني بعد متابعة الكرة المرتدة من يد الحارس داخل منطقة الجزاء ليضعها في الشباك.

وكانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1-1 إلا أن رمضان صبحي وضع الفراعنة في المقدمة على بعد خطوات من الاحتفال باللقب الإفريقي.
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